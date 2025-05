Nach Party-Flirt: Sydney Sweeney und MGK sind nur Freunde

Sydney Sweeney (27) und Machine Gun Kelly (35) wurden kürzlich während eines sichtlich vertrauten Moments ertappt. Die Schauspielerin und der Musiker zogen die Aufmerksamkeit auf sich, als sie sich inmitten einer Party innig umarmten. Wie Page Six berichtet, steht nun aber fest: Die Beziehung der beiden ist rein platonisch. Einem Insider zufolge seien sie nur "wirklich gute Freunde" und der "Wo die Lüge hinfällt"-Star genieße sein Leben derzeit in vollen Zügen.

Obwohl die Schnappschüsse, die durch das US-Blatt veröffentlicht wurden, den "Concert for Aliens"-Interpreten und Sydney sehr miteinander verbunden zeigten, ist ihr Verhältnis also weniger knisternd als möglicherweise gedacht. Auf den Aufnahmen lachten sie zusammen, lehnten sich beim Reden immer wieder aneinander und hatten allem Anschein nach eine Menge Spaß. Ihre Verbindung geht allerdings schon einige Jahre zurück: Die 27-Jährige arbeitete 2021 gemeinsam mit MGK an seinem Film "Downfalls High".

Die Gerüchte um eine Romanze kommen jedoch nicht von ungefähr: Während MGK seit einigen Monaten von Megan Fox (38) getrennt ist, gilt auch Sydney nach der Auflösung ihrer Verlobung mit Jonathan Davino als frischgebackener Single. Der Euphoria-Bekanntheit wurde allerdings noch ein weiterer Flirt nachgesagt: Sie wurde vor wenigen Tagen mit ihrem "Housemaid"-Co-Star Brandon Sklenar (34) gesichtet. Aber auch hier betonte eine Quelle, dass die beiden nur eine "gute" Freundschaft verbinde.

Getty Images Sydney Sweeney im April 2025

Getty Images Brandon Sklenar, Schauspieler

