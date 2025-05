Temptation-Patrick fehlt Romantik in Beziehung mit Natalie

Patrick und Natalie sind seit September 2020 ein Paar und stehen aktuell bei Temptation Island vor einer harten Probe. Während eines Deeptalks mit Mitkandidat Enrico gesteht Patrick in Folge acht überraschend offen, dass ihm die Romantik in seiner Beziehung fehlt. "Sie ist ein bisschen kritikunfähig. Sie sollte ein bisschen mehr das Gefühl dafür kriegen, was Männer wollen. Dass man als Mann auch mal was Romantisches hören möchte", erklärt er. Die beiden TV-Neulinge, die in der Realityshow gerade erst nachgerückt sind, haben große Pläne, wollen an ihrer Liebe arbeiten und sich weiterentwickeln. Trotzdem bedrückt Patrick die Sorge vor dem nächsten Lagerfeuer, wie er eingesteht: "Ja, mir geht durch den Kopf, dass ich ein bisschen Bange vor den Bildern habe. Die ersten Bilder, die ich gesehen habe, kommen bei dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut an. Ich glaube schon, dass sie zu dem einen oder anderen eine Bindung aufbaut."

Auch Enrico bringt seine Einschätzung zum emotionalen Auf und Ab zwischen Natalie und Patrick auf den Punkt: Er glaubt, den beiden stehe noch eine "Achterbahnfahrt der Gefühle" bevor, sieht aber trotzdem Chancen, dass sie das Experiment gemeinsam meistern. Besonders beschäftigt Patrick dabei die Angst, Natalie könne über die Stränge schlagen – sein "Worst Case" wäre, "wenn Natalie fremdknutscht". In den Gesprächen mit seinen Mitbewohnern zeigt Patrick sich immer wieder nachdenklich, betont aber auch, dass viele Baustellen in der Beziehung aus Altlasten und vergangenen Beziehungen resultieren.

Bereits nach dem ersten Lagerfeuer war Patrick von den Bildern seiner Freundin sichtbar schockiert. Natalie zeigte sich in der Ladys-Villa von ihrer flirtfreudigen Seite und ging auf Tuchfühlung mit den männlichen Singles. Im Promiflash-Interview ließ der Blondschopf das erste Lagerfeuer Revue passieren und verriet: "Ich war sehr schockiert, das alles von Natalie zu sehen. Wir haben keine klaren Grenzen definiert, deswegen hat sie erst mal keine Grenze überschritten, dennoch trifft es mich sehr hart."

Instagram / bornblondie Natalie La Poersch posiert, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / patzaubertrick Patrick von "Temptation Island"

