Temptation-Patrick war nach Lagerfeuer geschockt von Natalie

Patrick und Natalie sind erst kürzlich als Nachzügler-Paar zur neuen Temptation Island-Staffel dazugestoßen. In der berühmten Ladys-Villa ließ Natalie kaum Zeit vergehen, bevor sie mit den männlichen Verführern flirtete – inklusive Lapdances, Wangenküssen und reichlich Körperkontakt. Schon beim allerersten Lagerfeuer bekam ihr Freund Patrick die pikanten Szenen zu sehen. Gegenüber Promiflash verrät Patrick nun offen, wie sehr ihn die Bilder getroffen haben: "Ich war sehr schockiert, das alles von Natalie zu sehen. Wir haben keine klaren Grenzen definiert, deswegen hat sie erst mal keine Grenze überschritten, dennoch trifft es mich sehr hart".

Die beiden Reality-TV-Teilnehmer, die ursprünglich aus Düsseldorf kommen und aktuell in Marbella leben, sind seit September 2020 ein Paar. Viel Zeit zur Vorbereitung auf das TV-Abenteuer hatten sie eigenen Angaben zufolge nicht. Gerade deshalb traf es Patrick umso mehr, als das Experiment gleich mit einem "Kracher" begann, ohne dass die beiden vorher intensiv über ihre persönlichen Grenzen sprechen konnten. Nach dem schockierenden Lagerfeuer wurden bei Patrick Sorgen wach, wie es für die beiden weitergehen könnte. Gleichzeitig machte er aber klar, dass er sich nicht zurückziehen, sondern weiterhin offen am Experiment teilnehmen wollte. "Ich bin mit einem mulmigen Gefühl in die Villa gegangen... Ich hatte dennoch Bock auf Party und wollte weiter mit dem Experiment machen", erklärte er Promiflash.

Auch Natalie bezog im Gespräch mit Promiflash bereits Stellung. "Ich bin halt keine langweilige Maus, die sich in der Ecke verkriecht und keinen Spaß mitmacht", verteidigte die Kundendienstleisterin ihr offenes Verhalten in der Villa. Trotzdem gestand sie auch ein, etwas über die Stränge geschlagen zu haben: "Nichtsdestotrotz war meine Aktion viel zu übertrieben! [...] Patrick zu verletzen, war nie meine Intention. Ich kann voll und ganz nachvollziehen, dass er enttäuscht ist."

Anzeige Anzeige

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / DHF-_piqiYy Natalie, Kandidatin bei "Temptation Island" Staffel sieben

Anzeige Anzeige

Anzeige