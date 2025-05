Timothée Chalamet mit fremder Brünetten in Miami gesichtet

Timothée Chalamet (29) wurde am Sonntag in Miami beim entspannten Gespräch mit einer brünetten Unbekannten gesehen. Nur wenige Stunden später tauchte der Schauspieler alleine beim Grand Prix der Stadt auf – von Freundin Kylie Jenner (27) keine Spur. Die Frau, die offenbar zu einer kleinen Gruppe gehörte, stieg gemeinsam mit Timothée in ein Auto, wie auf Fotos, die Daily Mail zur Verfügung stehen, zu sehen ist. Die Dame soll während seines Aufenthalts im luxuriösen Magic City Hotel besonders seine Aufmerksamkeit erregt haben. Kylie selbst hatte bereits kurz zuvor die Stadt in Richtung New York verlassen, um sich dort mit ihren Schwestern Kendall Jenner (29) und Kim Kardashian (44) auf den Besuch bei der legendären Met Gala vorzubereiten, bei der vor allem Kylies gewagtes Kleid für Gesprächsstoff sorgte.

Während sich Kylie auf dem Mode-Event präsentierte, vergnügte sich Timothée weiter in Miami. Nach einer Sightseeing- und Partynacht im angesagten Club E11even ging es für den Schauspieler am Sonntag zum Formel-1-Rennen. Laut Daily Mail bekam er sogar eine Polizeieskorte zur Rennstrecke, wo er nicht nur durch sein Red-Bull-Shirt auffiel, sondern prompt einer weiteren auffälligen Brünetten vorgestellt wurde: der jungen Rennfahrerin Rafaela Ferreira. Erst nach ausgelassenen Stunden am Strand mit Freunden kehrte er nach New York zurück und meldete sich via Instagram bei seinen Fans mit Updates zum NBA-Playoff seines Lieblingsteams, den New York Knicks.

Trotz weltweiter Berühmtheit verbringen Timothée und Kylie ihre wenige freie Zeit trotzdem regelmäßig gemeinsam, wie zuletzt in Los Angeles, wo sie händchenhaltend eng beieinandersaßen. Dennoch tritt das verliebte Paar selten als offizielles Duo auf dem roten Teppich auf und bevorzugt es offensichtlich, private Momente zu zweit oder mit Freunden zu genießen. Während Timothée sich für extravagante Mode und lockere Auftritte einen ganz eigenen Stil bewahrt – oft in auffälligen Designer-Outfits kombiniert mit lässigen Sneakern – ist Kylie für ihre aufsehenerregenden Looks auf Mode-Events bekannt. So blieben sie auch am Wochenende ihrer Linie treu und zeigten sich nicht gemeinsam auf dem roten Teppich der Met Gala. Von einer Beziehungskrise kann dennoch keine Rede sein – sie machen einfach das, was ihnen gefällt. Vielleicht ist genau das das Geheimnis ihrer funktionierenden Beziehung.

Getty Images Timothée Chalamet beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2025 in New York

