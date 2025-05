Calvin Kleinen und Sandra Sicora bestätigen Dating-Gerüchte

Schluss mit Spielchen und heißen Flirts: Zwischen Sandra Sicora (32) und Calvin Kleinen (33) scheint es nun ernst zu werden! Schon seit einigen Wochen vermuten Fans, dass zwischen den beiden Realitystars etwas laufen könnte. Mehr als ein paar Andeutungen gab es von ihrer Seite bisher aber noch nicht – im Interview mit Bild packen die beiden jetzt aber aus. "Seit dem Opening-Wochenende auf Mallorca wird es bei uns immer intensiver", verrät Calvin und fügt hinzu: "Ich habe gemerkt, die Chemie zwischen uns stimmt. Ich bin ja eigentlich so ein richtiger Partytyp, habe aber auch eine romantische Seite. Diese hat Sandra in mir geweckt!"

Näher gekommen sind sich die beiden bereits bei dem gemeinsamen Videodreh für Calvins Song "Ex On The Beach". "Da wird natürlich viel getanzt, das ist schon sehr körperlich", verrät der Ballermann-Star. Mit der Zeit habe er gemerkt, dass Sandra aber nicht nur jemand ist, mit dem man Spaß haben kann: "Ich finde sie ganz toll. Mit ihr kannst du wirklich was anfangen – in allen Belangen. Sie unterstützt mich, stärkt mir den Rücken. Sie ist der Wahnsinn." Auch wenn der 33-Jährige das Wort "Beziehung" nicht in den Mund nimmt, scheint es zwischen den beiden Kölnern schon ziemlich ernst zu sein. Sie sind sogar schon auf der Suche nach einem festen gemeinsamen Feriendomizil: "Wir daten, und das sehr intensiv. Wir haben auf Mallorca sogar schon ’ne Wohnung zusammen angeschaut."

Auch Sandra heizte vor Kurzem im Gespräch mit dem deutschen Blatt die Gerüchteküche ziemlich an. Auf den Reality-Casanova angesprochen, erzählte sie: "Wir kennen uns ja schon sehr lange und haben uns ein bisschen mehr kennengelernt. Ein bisschen mehr als vorher." Ihre letzte öffentliche Beziehung mit Tommy Pedroni (30) liegt nun knapp drei Jahre zurück – auf lockeres Dating hat die 32-Jährige inzwischen aber keine Lust mehr: "Ich habe mich ausgetobt und meinen Spaß gehabt. Jetzt bin ich bereit für etwas Festes."

Anzeige Anzeige

ActionPress Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige