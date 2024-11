Shah Rukh Khan vergleicht sein Leben mit dem von Mufasa

Der gefeierte Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) leiht in der Hindi-Version des bald erscheinenden Films "Mufasa: Der König der Löwen" der titelgebenden Figur seine Stimme. Anscheinend hat er mit dem fiktiven Charakter mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denken mag. Der Schauspieler erklärt in einem neuen Werbevideo auf YouTube, dass sein eigener schwieriger Lebensweg dem des Aufstiegs des Königs der Löwen sehr ähnelt. Er meint zu Beginn des Clips: "Diese Geschichte handelt von einem König, der statt eines großen Vermächtnisses nur Einsamkeit geerbt hat."

Shah Rukh fährt im Laufe des Videos mit seinen Ausführungen fort und beschreibt: "Viele Könige herrschten über das Land, aber [Mufasa] beherrschte die Herzen [...]. Er entpuppte sich als ein wahrer König, der alle Schwierigkeiten überwand." Shah Rukh machte sich durch harte Arbeit einen Namen in Bollywood, ähnlich wie Mufasa, der im Film seinen Weg in die königliche Position findet. Von seinen Fans wird Shah Rukh passenderweise als "King Khan" oder "König der Herzen" betitelt. Das Leben des Stars weist auch noch andere Parallelen auf. In dem Film wird in Rückblenden die Geschichte von Mufasa erzählt, der keine Eltern mehr hat. So stammt auch Shah Rukh aus einfachen Verhältnissen und musste Schicksalsschläge, wie unter anderem den frühen Verlust seiner Eltern, erleiden.

Neben dem 59-Jährigen spricht sein Sohn Aryan Khan (27) die Rolle von Simba, sein jüngstes Kind AbRam Khan synchronisiert Mufasa als Jungtier. Aryan scheint im hart umkämpften Filmgeschäft Stück für Stück Fuß fassen zu wollen. Neben seiner Arbeit als Sprecher bei "Mufasa: Der König der Löwen" stehen nämlich weitere spannende Projekte für den Promi-Spross an. Wie Netflix kürzlich bekannt gab, wird es in einer neuen Serie eine Zusammenarbeit mit Shah Rukhs Unternehmen Red Chillies Entertainment und seinem ambitionierten Sohn geben. Dieses Projekt stellt das lang ersehnte Regiedebüt des Newcomers dar.

Shah Rukh Khan live in Sydney

Suhana Khan, Aryan Khan und Gauri Khan

