Enthüllt: So heißt die Show von Shah Rukh Khans Sohn Aryan

Es gibt erfreuliche Nachrichten für Fans von Bollywood! Bereits vor einiger Zeit wurde das ersehnte Regiedebüt von Shah Rukh Khans (59) Sohn Aryan Khan (27) von Netflix angekündigt. In Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst und Shah Rukhs Produktionsfirma Red Chillies Entertainment wird seine erste eigene Serie nun umgesetzt. In einem neuen Clip auf YouTube enthüllt Netflix India am vergangenen Montag ganz offiziell den Titel: Der Name lautet "The Ba***ds of Bollywood".

In dem Video führt der Promi-Spross bereits mit einem Augenzwinkern Regie – und das bei niemand Geringerem als seinem berühmten Vater! Der Bollywood-Star zieht alle Register, um bestmöglich die Show anzukündigen. Doch sein kritischer Sohn fordert ihn immer wieder auf, seine Zeile neu aufzusagen, da er nie zufrieden ist. So wünscht sich Aryan erst mehr Emotionen, dann weniger Emotionen, eine schnellere sowie eine langsamere Aufnahme. Zum Schluss preist der "King of Bollywood" die Serie perfekt als die "größte, böseste, mutigste, abgefahrenste, lustigste, frechste, verrückteste Show der Welt" an. Die Fans dürfen also gespannt bleiben, was sich genau dahinter verbirgt.

Shah Rukh hat sich in seiner über 30-jährigen Karriere in der indischen Filmindustrie zu einem der erfolgreichsten Schauspieler der Welt hochgearbeitet. Wenn es nach den Studiobossen und Produzenten in Bollywood ginge, sollte auch Aryan eine ähnliche Karriere vor der Kamera anstreben. Obwohl sich der 27-Jährige offensichtlich eher für das Machen von Filmen interessiert, sehen ihn laut Pinkvilla viele Regisseure als potenziellen Nachfolger seines Vaters. Eine Quelle verriet: "Jeder, der Aryan getroffen hat, ist der Meinung, dass er die Persönlichkeit und die Ausstrahlung hat, um der Star zu werden, auf den die Branche wartet."

Getty Images Shah Rukh Khan, Januar 2015

Getty Images Aryan Khan, seine Mutter Gauri Khan und sein Vater Shah Rukh Khan, Juni 2018

