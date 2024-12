Sie soll die Freundin von Shah Rukh Khans Sohn Aryan sein

Shah Rukh Khans (59) Sohn Aryan Khan (27) zählt wohl zu den begehrtesten Junggesellen, die Indiens Filmbranche aktuell zu bieten hat. Der Spross des ikonischen Bollywood-Stars hält sich in der Öffentlichkeit allgemein eher bedeckt – so auch, wenn es um seinen Beziehungsstatus geht. Seit einiger Zeit kursiert jedoch das hartnäckige Gerücht, dass er in festen Händen sei. Wie unter anderem die Times of India berichtet, hat Aryan seine Herzdame wohl bereits gefunden. Demnach soll er mit der brasilianischen Schauspielerin Larissa Bonesi liiert sein.

Die Spekulationen um eine Romanze zwischen dem 27-Jährigen und dem Model verhärteten sich erst kürzlich, als Netflix das große Regiedebüt von Aryan im Netz ankündigte. Neben seiner stolzen Familie, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist, reagierte nämlich auch Larissa auf den Beitrag. Seine angebliche Freundin teilte den besagten Post prompt in ihrer Story auf Instagram. Dazu schwärmte sie: "Ich bin so stolz auf dich! Ich kann es kaum erwarten. Du bist wirklich der Beste! Die Oscars haben all diese Jahre auf dich gewartet! Deine Zeit ist gekommen, das wird historisch."

Mit Aryan hätte sie auf alle Fälle einen außergewöhnlich guten Fang gemacht! Sein Papa Shah Rukh hat sich in seiner über 30-jährigen Karriere in der indischen Filmindustrie zu einem der erfolgreichsten Schauspieler der Welt hochgearbeitet. Allem Anschein nach wird aber nicht nur er mit verlockenden Jobangeboten überhäuft – auch seinem ältesten Sohn soll es daran nicht mangeln. Laut einer Quelle, die gegenüber Pinkvilla einige Details verriet, hoffen einige der indischen Top-Produzenten, dass Aryan in die Fußstapfen der Bollywood-Legende tritt: "Jeder, der Aryan getroffen hat, ist der Meinung, dass er die Persönlichkeit und die Ausstrahlung hat, um der Star zu werden, auf den die Branche wartet."

Instagram / larissabonesi Larissa Bonesi

Getty Images Aryan Khan, Gauri Khan, AbRam Khan und Shah Rukh Khan

