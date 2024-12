"8.000 Mal geweint": Auch Zico Banachs Oma war bei Hochzeit

Zico Banach (33) und Pia Tillmann (38) haben den Bund der Ehe geschlossen. Zu der emotionalen Zeremonie waren selbstverständlich auch die Familien der Realitystars eingeladen. Dass Zicos Oma auch anwesend war, bedeutet dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten alles. "Gestern 8.000 Mal geweint. Allein weil Oma am Start war", schreibt Zico zu einem Foto der beiden auf Instagram, auf dem er sich freudestrahlend zu seiner Großmutter im Rollstuhl herunterbeugt.

Doch auch für Pia und Zico war der Tag mehr als emotional. Nach ihrer Verlobung im Juli traten sie am 13. Dezember vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Die Nachricht, dass sie geheiratet haben, teilten sie wenig später mit ihren Followern in den sozialen Medien. Dort posteten sie ein Foto von ihren Händen, an denen auffällige Eheringe funkeln.

Pia und Zico blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im März durften sie ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. "Pepe Moe Banach kam mit 55,5 cm und 4.370 Gramm per Kaiserschnitt gesund, munter und vollkommen perfekt zur Welt. Wir sind alle voller Liebe, Glück und Dankbarkeit", verkündeten die stolzen Eltern im Netz. Der kleine Wonneproppen hat am 23. März Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Ringe von Pia Tilmann und Zico Banach

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

Anzeige Anzeige

Anzeige