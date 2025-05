Temptation-Natalie nimmt Saskia Verführungsplan "sehr übel"

Bei Temptation Island geht es ungewohnt strategisch zu: In Folge acht der aktuellen Staffel kam es zwischen den Kandidatinnen Saskia und Natalie zum Eklat. Saskia hatte den Verführer Alex dazu angestachelt, herauszufinden, wie weit er bei der vergebenen Natalie kommen könnte – eine echte Verführungsaktion vor laufender Kamera! Natalie sah diese Szene erst in der Ausstrahlung und zeigte sich im Interview mit Promiflash enttäuscht und "sprachlos". "Wir haben uns ja ohnehin schon nicht verstanden, aber dass man so eine Nummer abziehen muss, da musste ich wirklich kurz schlucken", berichtet der TV-Neuling.

Für Natalie ist dieses Verhalten inakzeptabel, schließlich ist Saskia eine ganz normale Kandidatin. Gegenüber Promiflash wettert sie: "Plötzlich ist sie diejenige, die den Verführern sagen muss, was sie tun sollen? Ich glaube, da hat jemand seine Rolle ein bisschen zu sehr verwechselt." Die Freundin von Patrick scheint dies nicht allzu schnell zu vergessen. "Ich nehme Saskia diese Aktion sehr übel, weil das die letzte Person gewesen ist, von der ich so eine hinterhältige Aktion erwartet hätte. Man muss einander nicht mögen, aber jeder soll sein eigenes Ding machen", findet die Servicemitarbeiterin.

Während Natalie sich mit Saskia herumschlagen musste, machte ihr Freund in der Männervilla ein intimes Geständnis. In einem Gespräch mit dem Kandidaten Enrico offenbarte der Blondschopf: "Sie ist ein bisschen kritikunfähig. Sie sollte ein bisschen mehr das Gefühl dafür kriegen, was Männer wollen. Dass man als Mann auch mal was Romantisches hören möchte." Für die Auswanderin, die schon seit 2020 mit Patrick zusammen ist, könnte dies ein Schlag ins Gesicht sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / DHF-_piqiYy Natalie La Poersch im April 2025

Anzeige Anzeige

"Temptation Island" Patrick und Natalie von "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige