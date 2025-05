Emotionales Interview: Prinzessin Diana wäre stolz auf Harry

Prinz Harry (40) sorgte in der vergangenen Woche mit einem aufsehenerregenden 30-minütigen Interview für Schlagzeilen. Während König Charles (76) laut Berichten "frustriert und verärgert" auf die Aussagen seines Sohnes reagierte, äußerte sich nun die Royal-Expertin Ingrid Seward dazu, wie Prinzessin Diana (✝36) wohl über Harrys Offenheit denken würde. In "A Right Royal Podcast" verriet sie: "Ich denke, sie wäre, so vermute ich, ziemlich stolz auf ihn gewesen, weil er sich Gehör verschafft und sagt, was er denkt. Denn das hat ihr gefallen." Sie sieht sogar Parallelen zu Dianas legendärem Panorama-Interview im Jahr 1995, das ebenfalls für mächtig Wirbel sorgte.

Ingrid, die Diana persönlich kannte, berichtete, die verstorbene Prinzessin habe ihre Offenheit damals nie bereut: "Ich sah sie kurz nachdem das Interview lief und fragte sie danach. Diana sagte: 'Nein, ich bereue nichts.' Sie erzählte, dass sie Tausende Briefe von Menschen erhalten habe, die ebenfalls unter Essstörungen gelitten hatten." Einzig das Thema James Hewitt (67) habe die Ex von Charles im Nachgang beschäftigt. Sie habe sich ein wenig schlecht gefühlt, weil sie in dem Interview öffentlich bekannte, in ihn verliebt gewesen zu sein. "Das tat ihr nur wegen William (42) und Harry leid", so Ingrid. Insgesamt sei Diana jedoch überzeugt gewesen, das Richtige getan zu haben.

Ihre Offenheit war ein Markenzeichen von Diana, wie Ingrid Seward betont: "Sie sagte immer genau, was sie dachte, und kümmerte sich um die Konsequenzen später." Genau dieses Vorbild sieht die Adelsexpertin nun bei Prinz Harry verwirklicht. Die Unterstützung, schwierige Themen anzusprechen, zog sich durch Dianas Leben – und beeinflusste ihren jüngeren Sohn offenbar nachhaltig. Für Harry, der als Kind oft im Schatten des öffentlichen Lebens stand, dürfte das Wissen, seiner Mutter in dieser Eigenschaft zu ähneln, ein besonderer Trost sein. Im familiären Umfeld legte Diana stets darauf Wert, dass ihre Söhne authentisch bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und ihre Söhne Prinz Harry und Prinz William

Anzeige Anzeige