Psychologe findet Prinz Harrys Interview besorgniserregend

Prinz Harry (40) hat in einem aufsehenerregenden Interview mit BBC News offenbart, dass er derzeit keinen Kontakt zu seinem Vater, König Charles III. (76), hat. Anlass für das Gespräch war die erneute Niederlage in seinem Rechtsstreit um staatlichen Personenschutz im Vereinigten Königreich. Am 2. Mai erklärte der Herzog von Sussex im Interview: "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen." Besonders betroffen machte seine Bemerkung über den Gesundheitszustand seines Vaters: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat." Laut Harry verweigert der Monarch derzeit jeden Kontakt mit ihm – und das wegen der anhaltenden Sicherheitsdebatten.

Der Auftritt sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern löste auch Sorgen bei Experten und Insidern aus. Der bekannte Psychiater Dr. Raj Persaud äußerte im Gespräch mit Express, dass Harry in seinen Äußerungen "psychologisch feststecke" und sich nicht von der Vergangenheit lösen könne. Er beschrieb Harrys öffentliche Klagen beinahe als "emotionalen Erpressungsversuch" gegenüber der königlichen Familie. Auch Palastquellen äußerten sich laut Sunday Telegraph kritisch und hinterfragten die Öffentlichkeit der Aussagen: "Es zeigt, dass nichts privat bleibt und erklärt, warum der Kontakt abgebrochen wurde", berichtete ein Insider. Harry betonte im Interview, sein Vater habe viel Kontrolle in der Debatte um seinen Schutz und deutete an, Charles könne selbst für eine Lösung sorgen.

Hinter dem öffentlichen Streit verbirgt sich viel persönliches Drama. Freunde des Prinzen berichten seit Jahren, wie sehr der Verlust von Harrys Mutter Diana (✝36) ihn prägt. Ihre tragische Geschichte scheint immer wieder durch in Harrys Umgang mit dem Thema Sicherheit. Privat lebt Harry mit seiner Familie heute in Kalifornien und hält sich, im Gegensatz zu früher, weitestgehend von royalen Verpflichtungen fern. Trotz des angespannten Verhältnisses zu seiner Familie äußert er in Interviews immer wieder das Bedürfnis nach Versöhnung. Seine Worte wirken oft wie ein Drahtseilakt zwischen Verletzlichkeit und Konfrontation – ein Spiegelbild der komplizierten Beziehungen innerhalb des britischen Königshauses.

Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

