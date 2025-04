Prinz Harrys Annäherungsversuch an William ist gescheitert

Prinz Harry (40) hat nach langer Zeit einen Annäherungsversuch an seinen Bruder Prinz William (42) unternommen, doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Während eines viertägigen Aufenthalts in Großbritannien quartierte sich der Herzog von Sussex bewusst im Coworth Park Hotel ein, das nahe dem Wohnsitz von William und Kate (43) liegt. Eine symbolische Geste, die zeigen sollte, dass Harry zum Dialog bereit ist. Doch trotz der räumlichen Nähe kam es weder zu einer Begegnung mit seinem Bruder noch zu einem Treffen mit König Charles (76).

Seit dem Tod der Queen 2022 gab es keine nennenswerten Gespräche zwischen den Brüdern – auch diesmal blieben William und sein Umfeld auf Distanz. Insbesondere Harrys Netflix-Dokumentation und sein Enthüllungsbuch "Spare" hätten laut Insidern tiefe Gräben zwischen den Brüdern hinterlassen, so oe24. Dennoch war Harrys Besuch nicht ganz vergebens: Er nutzte die Gelegenheit, um alte Freunde aus seiner Zeit in der Armee und im Internat zu treffen. Ebenfalls stand ein Gerichtstermin in London an, bei dem er gegen den Entzug seines staatlichen Polizeischutzes kämpfte. Dieser sei aus seiner Sicht essenziell, um ihn und seine Familie bei Aufenthalten in Großbritannien zu schützen.

Das Coworth Park Hotel markiert einen besonderen Ort in Harrys Leben: Dort verbrachte er gemeinsam mit William die Nacht vor seiner Hochzeit mit Meghan (43) im Jahr 2018. Doch die emotionale Verbindung zu früheren, glücklicheren Zeiten scheint die aktuelle Kluft zwischen den Brüdern nicht überbrücken zu können. Während William sich abschottet, zeigt Harry mit seinem Annäherungsversuch, dass ihm eine Versöhnung wichtig ist. Eingefleischte Royals-Fans erinnern sich noch an die enge Bindung der Brüder und können nur hoffen, dass beide ihre Differenzen eines Tages überwinden werden. Bis dahin bleibt der Dialog zwischen den beiden Herzögen schwierig.

Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

