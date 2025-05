Mit diesen Traditionen will Prinz William als König brechen

Prinz William (42) hat in diesem Jahr zu Ostern die traditionelle Teilnahme am Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor ausgelassen. Während König Charles III. (76) und seine Frau Camilla (77) an der Seite weiterer Royals – darunter auch Prinz Andrew (65) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (65) – dem dienstältesten Festakt beiwohnten, verbrachte William die Feiertage mit seiner Frau Kate (43) und den gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) ganz privat. Die Familie feierte zusammen mit Kates Eltern Michael (75) und Carole Middleton (70) in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham und setzte damit ein klares Zeichen für einen eigenständigeren Weg abseits des strengen Hofprotokolls.

Ein Insider erklärte gegenüber Life & Style, dass William längst angekündigt habe, in Zukunft "Dinge anders machen" zu wollen, falls er eines Tages auf den Thron steigt. Statt prunkvoller Zeremonien legt er vermehrt Wert auf Bodenständigkeit und Nahbarkeit – ein Ansatz, der schon bei seinen jüngsten Unternehmungen sichtbar wurde. Während Kate sich zuletzt einer Krebsbehandlung unterzog, wurde William mit seiner Schwiegermutter Carole sogar bei einem gemeinsamen Pub-Besuch gesichtet. Auch in seiner Arbeitsweise markiert William deutliche Unterschiede zu Charles: So hat der Thronfolger sich von den langjährigen Rechtsberatern seines Vaters getrennt und setzt mittlerweile auf das Team der Kanzlei Mishcon de Reya – eine persönliche Entscheidung, die auch die Verbindung zu seiner Mutter Diana (✝36) wieder aufleben lässt, deren Scheidung von Charles vor fast drei Jahrzehnten von derselben Kanzlei betreut worden war.

Schon zu Lebzeiten von Prinzessin Diana galt sie als Vorbild für einen bodennahen, unterstützenden und volksnahen Lebensstil innerhalb des Königshauses – Eigenschaften, die William dem Vernehmen nach gezielt in seinem eigenen Wirken fortführen möchte. Im Umgang mit seinen Kindern und seiner Frau betont der Prinz laut Berichten immer wieder, wie wichtig ihm kleine, familiäre Rituale und gemeinsames Alltagsleben sind. Freunde der Familie berichten, dass William auch nach seiner Kindheit und dem schweren Verlust seiner Mutter engen Kontakt zu ihren Freunden hält und sich regelmäßig Zeit nimmt, sich zurückzuziehen und auf seine Wurzeln zu besinnen. Das Verhältnis zu Charles wird als respektvoll, jedoch nicht besonders innig beschrieben – ein Grund mehr, warum William eigene Wege gehen will, um als Monarch frischen Wind in die Monarchie zu bringen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George

Getty Images Prinz William im Mai 2023

