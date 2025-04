Prinz William knuddelt Fans bei Rückkehr aus Familienurlaub

Prinz William (42) hat bei seinem ersten öffentlichen Termin nach der Osterpause für mächtig Wirbel gesorgt. Am Mentivity House auf dem Aylesbury Estate im Süden Londons warteten zahlreiche Anhänger auf den zukünftigen König, der gut gelaunt Selfies machte, Autogramme verteilte und sich sogar umarmen ließ. Begleitet wurde William von Sayce Holmes-Lewis, dem Gründer der Organisation, der ihm das Viertel und den neuen Treffpunkt für Jugendliche zeigte. Trotz des Andrangs nahm sich William laut dem Magazin Hello! Zeit für seine Fans und scherzte mit ihnen, bevor er das Mentivity House betrat.

Im Community Center angekommen, zeigte sich William weiterhin nahbar und sogar spielfreudig: Zusammen mit Kindern der Michael Faraday School lieferte er sich ein spannendes Duell beim Videospiel Mario Kart, in dem er schließlich eine Schülerin in einem knappen Rennen besiegte. Anschließend ließ er es sich nicht nehmen, mit einer Gruppe Jugendlicher ein virtuelles Fußballspiel zu starten – dort musste er allerdings einsehen: "Ich bin schrecklich in diesem Spiel." In einer anschließenden Diskussionsrunde lobte William die Arbeit von Mentivity ausdrücklich und meinte: "Es sollte so eine Organisation in jeder Stadt geben. Ihr übernehmt so viel mehr als nur schulische Unterstützung, das sind echte Lebenslektionen."

Die familiäre Auszeit, die dem Besuch vorausging, verbrachte William gemeinsam mit seiner Frau Kate (43) und den drei Kindern privat in Norfolk. Statt dem traditionellen Ostergottesdienst der Royals in Windsor beizuwohnen, blieben sie dem österlichen Pflichttermin fern und setzten auf Aktivitäten mit der Familie. Mit seinem ältesten Sohn George (11) besuchte William während der schulfreien Tage nicht nur ein Champions-League-Viertelfinale ihres Lieblingsvereins Aston Villa in Birmingham, sondern begleitete die Mannschaft sogar bis nach Paris.

Getty Images Prinz William lachend in der Menge, April 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2020

