Thomas Müller feiert seinen Bayern-Abschied mit Mega-Party

Thomas Müller (35) ließ es jetzt nach seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern München beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach so richtig krachen! Der Vereinsstar feierte am Samstag erst auf dem Platz vor 75.000 begeisterten Fans, ehe am Abend in Münchens Restaurant "Jacob" der große Abschied mit seinen engsten Begleitern über die Bühne ging. Ganze zehn Stunden dauerte die Sause laut Bild rund um das 750. Pflichtspiel von Thomas im Bayern-Trikot – für viele Gäste ein Erlebnis, das dem Spieler durchaus gerecht wurde. Auffällig: Seine Frau Lisa Müller (35) fehlte offenbar bei der emotionalen Extraparty.

Bereits die Ankunft des Fußballers im Stadion war besonders emotional, ehe er nach dem Schlusspfiff von seinen Teamkollegen für seine Verdienste gefeiert wurde. Nach der offiziellen Verabschiedung im Stadion ging es im kleinen Kreis weiter. Inmitten des Partytrubels kulminierte der Abend in ausgelassener Stimmung, bei der Thomas sogar einen Abstecher in die Restaurantküche wagte. Nach 25 Jahren im Verein und einer langen, erfolgreichen Zeit läuft sein Vertrag aus und wird nicht verlängert.

Dass Lisa bei dem Fest nicht dabei war, sorgt zumindest in Fankreisen für Gesprächsstoff – erst recht, da sie auch schon beim letzten Heimspiel nicht im Stadion gesichtet wurde. Während Mutter Klaudia ihre Tränen offen zeigte und Vater Gerhard sichtlich bewegt war, blieb die Ehefrau des Stürmers bisher im Hintergrund. Thomas und Lisa sind seit vielen Jahren verheiratet und galten immer als eingespieltes Team. "Mein erster Gedanke nach dem Training war immer: ab zu Lisa", erzählte der Fußballprofi in seiner Doku "Thomas Müller: Einer wie keiner". Ganz egal, wie es jetzt für ihn weitergeht: Seine Abschiedsparty dürfte noch lange Gesprächsthema bei Mitspielern, Wegbegleitern und Fans bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Anzeige Anzeige