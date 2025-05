Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag (60) ist gestorben

Nadja Abd el Farrag (✝60), in Deutschland vielen besser bekannt als Naddel, ist tot. Die Reality-TV-Legende und langjährige Weggefährtin von Dieter Bohlen (71) starb am 9. Mai 2025 in einer Hamburger Klinik. Laut Berichten von Bild erlitt sie ein Organversagen. Zuletzt lebte die bekannte Moderatorin und Ex-Dschungelcamperin bei ihrer Mutter und wurde dort auch bis zuletzt von ihr unterstützt. Ihren vermutlich letzten großen Bühnenauftritt absolvierte Naddel im Mai 2024 beim Hamburger Schlagermove – gemeinsam mit dem TV-Gesicht Andreas Ellermann, der sich in den Jahren davor mehrfach für sie starkgemacht hatte.

Besonders in den letzten Jahren ihres Lebens hatte Naddel mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die insbesondere durch ihren langjährigen Alkoholmissbrauch begünstigt wurden. In ihrer Biografie mit dem Titel "Achterbahn" offenbarte sie 2018 offen ihre Leberzirrhose und schilderte die verzweifelte Suche nach einem Ausweg. Auch finanzielle Sorgen belasteten sie sehr: Nur 200 Euro Rente blieben ihr monatlich, berichtete sie Anfang 2025. Zweimal suchte Naddel sogar Hilfe bei RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat (✝74) – jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Zuletzt hatte sie sich eigenen Angaben zufolge zur Ruhe gesetzt und versucht, ihr Leben abseits der großen Öffentlichkeit zu ordnen.

Trotz ihrer Bekanntheit als Moderatorin des Erotikformats "Peep" und ihrer Auftritte in diversen Reality-TV-Shows blieb Naddel für viele ein Rätsel. In Interviews klagte sie offen über Einsamkeit und das Gefühl, oft "verloren und heimatlos" zu sein. Viele Weggefährten attestieren der Moderatorin ein großes, wenn auch oft verletzliches Herz. "Sie war ein guter Mensch, ich habe sie immer unterstützt. Aber gesundheitlich war sie sehr schwer angeschlagen", erklärt Andreas gegenüber Bild. Bis zuletzt war es vor allem ihre Mutter, die Naddel Halt gab – und sie in einer Zeit voller Höhen und Tiefen nicht allein ließ.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, TV-Bekanntheit

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

