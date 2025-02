200 Euro: Nadja Abd el Farrag sorgt sich wegen Mini-Rente

Nadja Abd el Farrag (59), besser bekannt als Naddel, sorgte nun mit einem Einblick in ihre schwierige finanzielle Situation für Schlagzeilen. Die frühere Lebensgefährtin von Dieter Bohlen (71) enthüllte in einem Gespräch mit der Zeitschrift Freizeit Vergnügen, dass ihre Rente gerade einmal 200 Euro betrage. Obwohl sie in Formaten wie dem Dschungelcamp, Big Brother und "Promiboxen" große Aufmerksamkeit genoss, konnte sie aus ihrer Karriere wohl keinen nachhaltigen Vorteil ziehen. Der sorglose Umgang mit Geld und ein Lebensstil über ihren Verhältnissen hätten sie schließlich in diese Lage gebracht, wie sie offen zugibt: "Heute ärgere ich mich darüber. Von dem Geld ist nichts mehr da."

Ihre finanziellen Probleme wurden bereits vor Jahren in der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" öffentlich, als Schuldnerberater Peter Zwegat (✝74) ihr helfen wollte. Doch anstatt die Gelegenheit zu nutzen, ließ Naddel damals Termine platzen und verweigerte wichtige Schritte. In einer späteren Sondersendung bezeichnete Peter Zwegat ihre Situation laut dem Onlineportal SchlagerPlanet als besonders dramatisch. Auch heute spürt Nadja die Konsequenzen ihres früheren Verhaltens: Eine geordnete Altersvorsorge konnte sie scheinbar nie aufbauen. Dennoch scheint sie sich ihren Humor bewahrt zu haben: "Leiden kann ich ja später immer noch."

Berühmt wurde Nadja Abd el Farrag durch ihre langjährige Beziehung zu Dieter Bohlen, die in den Neunzigern die Boulevardpresse beherrschte. Nach der Trennung blieben ihre Versuche, beruflich und privat Fuß zu fassen, oft von Rückschlägen geprägt. Mittlerweile lebt sie zurückgezogen und blickt mit gemischten Gefühlen auf ihr Leben zurück. Ihre unkonventionelle, oft impulsive Art wurde lange Zeit von Fans geschätzt, führte jedoch im Umgang mit Geld zu verheerenden Konsequenzen. "Solange was auf dem Konto drauf ist, genieße ich es", verriet sie gegenüber der Bild.

Collage: Instagram, ActionPress Collage: Nadja Abd el Farrag und Peter Zwegat

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, TV-Bekanntheit

