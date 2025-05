Laura Peuker sicher: Ex Jonny kommt bei AYTO-VIP schlecht an

Laura Peuker und Jonny Jaspers trennten sich im August 2024. Nun wagt Jonny bei Are You The One – Reality Stars in Love einen neuen Versuch, die große Liebe zu finden. Beim Bild-Renntag sprach Laura nun mit Promiflash ganz offen darüber, wie sie Jonnys Chancen in der Show einschätzt. Die Influencerin glaubt nicht, dass ihr Ex-Freund dort bei den anderen Teilnehmerinnen punkten kann. "Ich gehe nicht davon aus, dass er gut ankommen wird. Und selbst wenn, ich bin durch mit dem Thema", betonte Laura deutlich.

Laura stellte dabei klar, dass sie bereits einen Blick auf den Cast der aktuellen Staffel werfen konnte und dort viele Männer sind, die aus ihrer Sicht für die Kandidatinnen attraktiver seien als ihr Ex-Freund. Über Jonny sagte sie: "Ich würde nicht sagen, dass Jonny der typische Mann ist, wo viele Frauen drauf stehen." Ob sich diese Einschätzung bewahrheitet, wird sich erst nach Ausstrahlung der Folgen zeigen, denn wie das Flirtverhalten in der Villa tatsächlich ist, bleibt für die Zuschauer weiterhin spannend.

Laura und Jonny verbindet eine turbulente Beziehungsgeschichte. Erstmals lernten sie sich 2022 bei Temptation Island kennen, wo sie als Verführerin und Verführer auftraten. Nach einer kurzen Trennung fanden sie 2023 bei Ex on the Beach wieder zueinander und planten sogar eine gemeinsame Zukunft. Doch im August 2024 folgte die endgültige Trennung. Bald sind die beiden bei der vierten Staffel von Prominent getrennt zu sehen. Laura gestand kürzlich, dass ihr der Dreh mit ihrem Ex besonders schwerfiel und sie nach den Dreharbeiten lange brauchte, um emotional wieder auf die Beine zu kommen.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Influencerin

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

