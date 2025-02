So hart war der "Prominent getrennt"-Dreh für Laura Peuker

Laura Peuker hat sich bei Prominent getrennt einer neuen Herausforderung gestellt – und natürlich auch ihrem Ex Jonny Jaspers. Schon in wenigen Wochen beginnt die Ausstrahlung von Staffel vier der Realityshow. Im Interview mit Promiflash bei dem Mates Date Event in Berlin spricht die Ex on the Beach-Bekanntheit über die Dreharbeiten zur Show. "'Prominent getrennt' war auf jeden Fall bisher das härteste Format für mich. Emotional brauchte ich danach sehr lange, um wieder klarzukommen", erzählt Laura offen und ehrlich. Am Set sei sie sich aber stets treu geblieben.

Die Trennung von Jonny ist noch relativ frisch – erst im August des vergangenen Jahres gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt. "Es ist immer ein Auf und Ab. Mir geht's mal gut und mal schlecht", schildert Laura die Zeit der Trennung im Gespräch mit Promiflash. In der Realityshow müssen Kandidaten mit ihren Verflossenen wieder das Bett teilen und Challenges meistern. Keine leichte Aufgabe, wie die einstige Temptation Island-Verführerin erklärt: "Ich glaube, ob man gut oder schlecht mit dem Ex auseinandergeht, egal wie es bei uns beiden jetzt war, es ist immer eine Herausforderung, mit dem Ex ein Team zu bilden. Egal, wie es ausgegangen ist."

Obwohl die Prüfungen Laura viel Spaß bereitet hätten, habe sie jetzt erst einmal genug von anstrengenden Dreharbeiten. "Challenges sind immer gut, aber jetzt nach 'Prominent getrennt', wo wirklich gute Challenges dabei waren, wäre ich froh um ein Party-Format", lacht sie. Eine andere Sache finde die Blondine hingegen gar nicht so lustig: Ihre Show-Kollegin Yeliz Koc (31) spoilerte schon Wochen vor der Ausstrahlung, dass sie und ihr Ex Jannik Kontalis seit dem Dreh wieder eine Beziehung führen.

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

