Laura Peuker will Grund für Jonny-Trennung im TV verraten

Laura Peuker und Jonny Jaspers sorgten im August 2024 mit ihrer überraschenden Trennung für ein Beben in der Reality-TV-Szene. Lange hielten sich die beiden über die genauen Gründe ihres Liebes-Aus bedeckt, doch gab Laura jetzt im Interview mit Promiflash ein kleines Update dazu: Der wahre Grund ihrer Trennung werde schon bald im TV enthüllt – und zwar bei der in Kürze anstehenden Staffel von Prominent getrennt. Näher wollte sie auf den damaligen Auslöser allerdings noch nicht eingehen. "Ich will der Show nichts vorwegnehmen", erklärte Laura.

In der Vergangenheit hatte Laura mehrfach betont, über die genauen Hintergründe der Trennung lieber zu schweigen. "Ich habe es damals aus einem anderen Grund nicht erzählt. Damals war es einfach zu meinem eigenen Schutz, kurz nach der Trennung", erklärte die 25-Jährige. Doch als feststand, dass sie und Jonny als Ex-Paar bei "Prominent getrennt" vor der Kamera stehen würden, schien für Laura der richtige Moment gekommen, auch die unangenehmen Wahrheiten offenzulegen. Dass sie den Trennungsgrund nun, kurz vor dem Start der neuen Staffel, bewusst zurückhält, um die Spannung für die Zuschauer nicht zu mindern, dürfte ganz im Sinne des Senders sein.

Bereits kurz nach der Trennung hatte Laura in einer Instagram-Story offenbart, wie sehr sie dieser Schritt mitgenommen hatte. In einem bewegenden Statement bat sie um Verständnis für ihren Rückzug und erinnerte daran, dass auch Menschen in der Öffentlichkeit unter Herzschmerz leiden. "Die Trennung öffentlich zu machen, hat mich viel Kraft gekostet", gestand sie damals. Ihre ehrlichen Worte trafen bei vielen Followern einen Nerv – sie zeigten Mitgefühl und schrieben, dass sie Lauras Wunsch nach Privatsphäre gut nachvollziehen könnten. In den vergangenen Monaten wurde es ruhig um das Ex-Paar, doch die Vorfreude auf neue Einblicke bei "Prominent getrennt" ist bei den Fans jetzt umso größer.

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker, "Ex on the Beach"-Pärchen

