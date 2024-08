Nun wohl endgültig: Laura Peuker und ihr Jonny sind getrennt

Es ist nun offenbar ein für alle Mal vorbei! Die Liebe zwischen den Realitystars Laura Peuker und Jonny Jaspers ist erloschen. Nachdem es zuletzt viele Spekulationen um ein Liebes-Aus der Turteltauben gegeben hatte, gibt es inzwischen offiziell Gewissheit. Laura verkündet am Mittwoch in ihrer Instagram-Story: "Um die Frage, die seit sechs Wochen ununterbrochen gestellt wird, zu beantworten: Ja, ich habe mich von Jonny getrennt. Wir sind kein Paar mehr."

In ihrem Statement führt die Bekanntheit weiter aus: "Das hat seine Gründe. Diese möchte ich aber privat halten, denn auch wir Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben das Recht auf Privatsphäre." Daraufhin bittet sie alle, diesen Wunsch zu akzeptieren. Wie schwer es ihr fällt, diesen drastischen Schritt zu gehen, betont sie ebenfalls: "Diesen Satz zu schreiben, hat mich viel Kraft gekostet. Trennungen sind schmerzhaft und ich wünsche mir, dass ihr akzeptiert, dass alles noch zu frisch ist, um jeden Tag damit konfrontiert zu werden."

Erst kürzlich überraschte das einstige Traumpaar seine Anhänger mit ihrem Liebescomeback. Nach ihrer Teilnahme bei Ex on the Beach gaben die zwei vor wenigen Monaten ihrer Liebe eine zweite Chance. Gegenüber Promiflash schwärmten sie sogar in den höchsten Tönen voneinander: "Wir sind zusammengezogen, es läuft alles super, wir harmonieren, wir lernen uns immer noch besser kennen." Viele Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gab es zu dem Zeitpunkt scheinbar nicht, wie Jonny stolz verriet: "Wir haben immer weniger Probleme – so gut wie gar keine mehr."

Instagram / laura__pkr Laura und Jonny, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

