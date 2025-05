"Prominent getrennt": Laura Peuker kündigt TV-Eklat an

Laura Peuker schürt die Vorfreude auf die anstehende Staffel Prominent getrennt, in der sie selbst mit ihrem Ex-Partner Jonny Jaspers an den Start geht – und verspricht Trash-TV vom Feinsten: "Ich habe so etwas noch nie live erlebt, was da passiert ist", verrät sie jetzt im exklusiven Gespräch mit Promiflash über die Dreharbeiten, die im November und Dezember 2024 in Südafrika stattfanden. Sie fügt hinzu: "Die Staffel von Das Sommerhaus der Stars mit Umut (27) und Emma (24) haben wir nochmal getoppt." Körperliche Auseinandersetzungen, verbale Scharmützel – laut Laura war hier alles dabei. Das Format, das spätestens nach diesen Andeutungen zahlreiche Reality-TV-Fans mit Spannung erwarten, wird erneut auf RTL ausgestrahlt. Ein genaues Sendedatum steht allerdings noch aus.

Für die neue Staffel von "Prominent getrennt" sind bereits mehrere vielversprechende Ex-Paare als Teams bestätigt. Weitere teilnehmende Duos sind neben Laura und Jonny unter anderem Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis, die bereits nach ihrem Kennenlernen bei Make Love, Fake Love für ordentlich Gesprächsstoff sorgten, sowie Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36), die im "Sommerhaus der Stars" vor der Kamera standen. Fast jedes dieser Teams blickt auf eine außergewöhnliche, emotionale Vorgeschichte zurück und könnte bei den Herausforderungen der Show hart auf die Probe gestellt werden.

Ihren ersten großen Eindruck hinterließ Laura mit ihrer offenen, direkten Art bei Beauty & The Nerd, wo sie nicht nur für Lacher, sondern auch für Diskussionen sorgte. Es folgten weitere Auftritte, unter anderem im Zusammenhang mit ihrer viel beachteten Beziehung zu Jonny, die sich wie ein roter Faden durch mehrere Formate zog – mal turbulent, mal tränenreich, nie langweilig. Ob Trennungsschmerz, Versöhnung oder völlige Eskalation: Laura hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Gerade weil die 25-Jährige in der Vergangenheit meist unverblümt und authentisch auftrat, warten Fans gespannt darauf, wie sie bei der Neuauflage von "Prominent getrennt" auf Konfrontationskurs gehen wird.

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024

