Laura Peuker packt aus: So schlimm war Trennung von Jonny

Laura Peuker und Jonny Jaspers stehen kurz vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei Prominent getrennt. Die beiden Realitystars trennten sich im vergangenen Jahr nach einer schwierigen Phase endgültig und müssen nun als Team in der Sendung zusammenarbeiten – trotz der anhaltenden Spannungen zwischen ihnen. Beim Bild-Renntag sprach Laura mit Promiflash über die Herausforderung, mit ihrem Ex-Partner zu kooperieren. Sie erklärte: "Ich hatte die Situation ja schon mal bei Ex on the Beach, aber da hatten wir uns ja im Guten getrennt. Diesmal war es keine gute Trennung." Besonders das wiederholte Aufeinandertreffen bei den Dreharbeiten machte die Situation für sie noch schwieriger.

Von Einzelheiten zur Trennung will Laura aktuell nichts preisgeben. Dennoch betonte sie, wie nervenaufreibend die Dreharbeiten gewesen sein müssen: "Es war natürlich emotional. Sehr heftig, wenn man sich nicht im Guten getrennt hat. Noch mal schlimmer als bei Ex on the Beach. Aber mehr darf ich leider auch nicht sagen." Wie viel die Zuschauer letztlich von den Spannungen zwischen den beiden bei "Prominent getrennt" mitbekommen werden, bleibt abzuwarten – die strikte Verschwiegenheitsklausel der Sendung lässt vorab keine Details durchdringen.

Im August 2024 wurde die Trennung von Laura und Jonny öffentlich. Schon damals hatte die hübsche Blondine in ihrer Instagram-Story betont, wie sehr ihr das Liebes-Aus zusetzte. "Diesen Satz zu schreiben, hat mich viel Kraft gekostet. Trennungen sind schmerzhaft und ich wünsche mir, dass ihr akzeptiert, dass alles noch zu frisch ist, um jeden Tag damit konfrontiert zu werden", teilte sie damals offen mit und ergänzte bezüglich der Trennungsgründe: "Das hat seine Gründe. Diese möchte ich aber privat halten, denn auch wir Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben das Recht auf Privatsphäre."

RTL Laura, Teilnehmerin bei "Ex on the Beach"

RTL Jonny Jaspers, "Ex on the Beach"-Kandidat

