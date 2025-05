Rebecca Ries feiert ersten Muttertag mit ihrem Baby Malik

Für Rebecca Ries war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag: Der Realitystar feierte nicht nur ihren ersten Muttertag als frischgebackene Mama – vor genau einem Monat erblickte ihr kleines Wunder das Licht der Welt. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein niedliches Foto, auf dem sie mit ihrem Sohn Malik kuschelt. Dazu verfasste die Influencerin rührende Zeilen: "Mein allererster Muttertag und ein Monat voller Liebe. Malik – heute bist du schon einen Monat alt. Ich liebe dich über alles in meinem Leben. Mama wird dich immer beschützen. Danke, dass ich deine Mama sein darf, mein kleiner Bär."

Auch Göktug Göker, Rebeccas Partner und Vater des Babys, widmete ihr zu diesem Anlass liebevolle Worte. Er teilte ein süßes Bild, das die drei als kleine Familie zeigt. "Wer hätte gedacht, dass aus einem Treffen bei Temptation Island so etwas Wunderschönes entsteht? Damals nur flüchtige Blicke und heute sehe ich dich an und sehe die wundervollste Mama, die unser kleines Wunder sich nur wünschen kann", schrieb er dazu. Er machte deutlich, wie beeindruckt er von Rebecca als Mutter ist, und erlaubte sich auch eine kleine Neckerei: "Auf einmal bist du Mama. Stark, liebevoll und unendlich geduldig – was du früher nicht warst. Du machst das alles mit so viel Herz, dass ich jeden Tag stolzer auf dich bin." Gök beglückwünschte die 30-Jährige zu ihrem ersten Muttertag und beendete seinen Text mit den Worten: "Unser Baby hat das größte Glück mit dir. Und ich auch."

Für die jungen Eltern ist die Zeit mit ihrem Neugeborenen superaufregend. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Mama-Sein mit sich bringt, scheint die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer neuen Rolle aber voll und ganz aufzugehen. Wenige Tage nach seiner Geburt schwärmte Rebecca bereits von ihrem Leben als Mama. "Es ist das Schönste, was mir passieren konnte. Egal, wie anstrengend die Nächte oft sind und egal, wie fertig ich bin, ich bin dankbar, dass ich Maliks Mama bin", erzählte sie in einer Fragerunde auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar

Anzeige Anzeige