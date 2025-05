"Temptation-Island"-Saskia bereut Aktion gegenüber Natalie

Mit dieser Aktion ist Saskia wohl über ihr eigentliches Ziel hinausgeschossen: In Folge acht von Temptation Island setzte die Blondine Verführer Alex auf ihre Mitkandidatin Natalie an. Er sollte testen, wie weit sie gehen würde. Diese Aktion kam aber weder bei Natalie selbst noch bei den Zuschauern gut an. Im Promiflash-Interview gibt Saskia nun zu, dass sie dieses Verhalten im Nachhinein bereut. "Es war nicht fair von mir, Pläne hinter Natalies Rücken zu schmieden, da sehe ich meinen Fehler ein und stehe dazu", erklärt sie.

Saskia möchte aber auch klarstellen, dass ihr Handeln missverstanden wurde. Auch wenn sie es in diesem Moment gesagt hat, sei es nicht darum gegangen, Natalie auf die Probe zu stellen. Sie habe sich damit lediglich selbst etwas Luft verschaffen wollen. "Alex sagte mir, dass Natalie ihn auch gut finden würde, sie ihn aber nicht kennenlernen könnte, weil er nur bei mir ist. Ich wollte so die Gelegenheit nutzen, etwas 'Pause' von Alex zu bekommen und dass er auch die Möglichkeit hat, Natalie besser kennenzulernen", beteuert die 27-Jährige.

Während Saskia nämlich eigentlich glücklich an ihren Verlobten Enrico vergeben ist, der aktuell seine Zeit in der Männer-Villa verbringt, scheint Alex mehr als nur ein Auge auf die Beauty geworfen zu haben. Bereits nach wenigen gemeinsamen Tagen auf "Temptation Island" war der Verführer hin und weg von Saskia. Im Gespräch mit seinen Verführer-Kollegen gestand er sogar, schon Gefühle für die Duisburgerin entwickelt zu haben. Er bezeichnete sie nicht nur als "Wifey Material", sondern verriet sogar: "Ich verknalle mich immer mehr in sie."

Anzeige Anzeige

RTL Alexander, Verführer bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Anzeige Anzeige

Anzeige