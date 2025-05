Fangirl? Fans finden Coco bei "Ex on the Beach" peinlich

In der aktuellen Folge von "Ex on the Beach" sorgte Kandidatin Coco (46) für reichlich Gesprächsstoff. Das berüchtigte Terrortablet schickte das Reality-TV-Sternchen auf ein Date mit einem Neuzugang – und schon bevor klar war, um wen es sich handelte, war sich die Villa einig: Marc-Robin Wenz würde ihr Date-Partner werden. Die Vorfreude konnte Coco kaum verbergen: Mit einem lauten Jubelschrei zeigte sie, wie begeistert sie über diese Aussicht war. Im Vorfeld verriet sie noch ganz offen: "Das Schönste, was heute passieren kann, ist, dass ihr mir den Marc-Robin reinschickt. Optisch würde der mich von allen hier am meisten ansprechen."

Als sie tatsächlich auf Marc-Robin traf, war Coco sichtlich aufgeregt und fand während des Dates kaum Worte. "Das ist so krass, der sieht noch besser in echt aus", schwärmte sie im Interview. Während des Dates machte sie dem Realitystar massenhaft Komplimente und ließ unterschwellige Andeutungen fallen, dass sie Interesse an einem gemeinsamen Aufenthalt im berüchtigten Sex-on-the-Beach-Room hätte. Bei den Zuschauern kamen diese Szenen allerdings alles andere als gut an. Unter einem offiziellen Instagram-Post zur neuen Folge machten sich zahlreiche Nutzer über Coco lustig. Kommentare wie "Coco ist so ein Fangirl, das ist unfassbar" und "Coco mit Marc Robin war doch voll das Fan-Treffen" häuften sich, während ein anderer Nutzer zusammenfasste: "Diggah, Coco wird immer unangenehmer."

Marc-Robin ist nicht der einzige Single-Boy, der es Coco angetan hat: In der dritten Folge vergnügte sich die Blondine mit ihrem Ex-Flirt Calvin Kleinen (33). In besagter Nacht wurde der TV-Casanova aber nicht nur mit Coco intim: Auch an Franziska Temme (30) fand der Realitystar Gefallen. Während Coco das Liebesdreieck gelassen nahm, flippte Franzi am nächsten Tag aus. "Wie kann man nur so dreist sein? Der dreht sich zur einen Seite und dann noch zur anderen Seite. Hab doch ein bisschen Anstand und Respekt!", klagte das ehemalige Bachelor-Girl im Interview.

RTL / Friederike Jacobitz Marc-Robin Wenz, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

