Heute geht's los: 15 Stars sind für "Most Wanted" auf Flucht

Ab heute wird es für die "Most Wanted"-Kandidaten ernst. Denn wie das Presseportal berichtet, starten in Aachen heute die Dreharbeiten. Und darum geht es: Im Szenario eines Gefängnisausbruchs sind 15 Promis auf der Flucht. In einem Gebiet um Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teilen von Hessen und Niedersachsen dürfen diese sich nun frei bewegen und versuchen, den Huntern zu entkommen. Ihr Ziel ist es, ganze fünf Tage unentdeckt zu bleiben. Dabei dürfen sie auch auf die Hilfe der Zuschauer zurückgreifen. In der Joyn-App können die Fans abstimmen, welchem Flüchtenden sie Hilfe zukommen lassen wollen, beispielsweise mit einem Schlafplatz oder einer Mitfahrgelegenheit. Zu sehen sind die Folgen ab dem 14. Mai auf Joyn.

Gleichzeitig können die Zuschauer aber auch den Huntern Joey Kelly (52), Max Schradin (47) und Otto Bulletproof wichtige Hinweise auf die Aufenthaltsorte der Entflohenen geben. Zu erkennen sind diese auf freiem Fuß leicht: Sie tragen nämlich passend zum Szenario grell orangefarbene Overalls, also quasi Gefängniskleidung. Um die Herausforderung noch größer zu machen, haben die Kandidaten weder Geld noch Handys. Auf der Flucht sind unter anderem Realitystars wie Claudia Effenberg (59), Paul Janke (43), Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34). Zudem sind Content Creator wie Ann-Kathrin Bendixen und BFF Gabriel Kelly (23) sowie Flying Uwe (38) und C-Bas und Chris von BullshitTV flüchtig.

"Most Wanted" verspricht Nervenkitzel pur, für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen. Das Konzept orientiert sich an einer Show aus den Niederlanden. Dort ist das Format bereits so erfolgreich, dass eine zweite Staffel in Arbeit ist. Ob es hierzulande auch so gut ankommt, wird sich noch zeigen. Die Kandidaten können den Start aber offenbar kaum erwarten. Fitness-Profi Flying Uwe ließ sogar den Hamburg-Marathon für die Show sausen. "Da ich durch ganz Mitteldeutschland und Westdeutschland gejagt werde und meine Beine brauche, muss ich fit sein und bewahre mir dafür die Power auf. Und deswegen fällt der Marathon für mich flach", erklärte der Influencer auf Instagram.

Joey Kelly, Oktober 2024

Flying Uwe, Influencer

