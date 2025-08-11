Am 90. Geburtstag: Dieter Hallervorden feiert große Premiere

Dieter Hallervorden (89) wird an seinem 90. Geburtstag eine besondere Premiere feiern: Der gefeierte Schauspieler und Komiker übernimmt die Hauptrolle in Molières Stück "Der eingebildete Kranke", wie Tag24 berichtet. Die Vorstellung findet am 5. September im Berliner Schlosspark Theater statt. Zu diesem besonderen Anlass hat Dieter nicht nur übersetzt, sondern auch eine neue Fassung des Klassikers erarbeitet. "Der eingebildete Kranke" handelt von Monsieur Argan, einem Mann, der sich aus reiner Einbildung krank fühlt und damit sowohl sein Umfeld als auch die eigene Familie vor Herausforderungen stellt.

Das Theaterstück, das erstmals 1673 aufgeführt wurde, ist ein humorvolles und zugleich bissiges Werk über die menschlichen Schwächen und wird von Dieters Humor geprägt sein. Bereits bei seinem 85. Geburtstag zeigte der Schauspieler, dass er die Theaterbühne liebt: Damals spielte er in "Gottes Lebenslauf" die Rolle Gottes höchstpersönlich. Dass Dieter sich anlässlich seines runden Geburtstags erneut einer so prominenten Aufgabe widmet, zeigt, wie sehr er auch im hohen Alter noch die Kunst liebt und bereit ist, Neues zu schaffen.

Schon einige Tage vor Dieters großer Premiere setzt ihm die ARD ein ganz besonderes Denkmal: Am 1. September widmet der Sender dem Künstler eine 90-minütige Dokumentation mit dem Titel "Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt". Der Film zeigt nicht nur seine Karriere-Highlights und seine Flucht aus der DDR, sondern gewährt auch seltene private Einblicke. Erstmals sprechen Dieters Kinder Nathalie und Johannes offen darüber, wie sie ihren berühmten Vater abseits der Bühne erleben. Auch enge Freunde und Weggefährten sowie Ehefrau Christiane Zander kommen zu Wort.

Dieter Hallervorden bei einer "Honig im Kopf"-Party

Wehnert, Matthias Didi Hallervoden vor seinem Theater in Berlin, August 2022

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander im Februar 2024