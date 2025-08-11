So wurde Sofia Carson zum gefeierten Filmstar von Netflix

Sofia Carson hat sich vom Disney-Shootingstar zur gefeierten Netflix-Ikone entwickelt. Ihr neuester Film "My Oxford Year" startete am 1. August auf der Streaming-Plattform und verspricht, erneut ein globales Publikum zu begeistern. In der romantischen Geschichte spielt Sofia eine Studentin der viktorianischen Poesie an der Universität Oxford, die sich in ihren Dozenten, dargestellt von Corey Mylchreest (27), verliebt. Doch nicht nur die Liebe sorgt für Konflikte, auch der Kampf mit Vorurteilen bereichert ihre Rolle mit emotionaler Tiefe. Sofia sagte gegenüber Vanity Fair: "Es ist wirklich wichtig, Figuren zum Leben zu erwecken, die junge Frauen repräsentieren, die oft unter- oder falsch dargestellt werden."

Nach ihrem Karrierestart in der Disney-Erfolgsreihe "Descendants", die sie mit blauem Haar als Evie in die Herzen der Fans katapultierte, hat Sofia mit Netflix große Erfolge gefeiert. Ihr Durchbruch als Filmproduzentin und Schauspielerin kam mit "Purple Hearts", dessen Soundtrack die Spotify-Charts dominierte, gefolgt vom Weihnachts-Thriller "Carry-On", der es in die Top-Listen des Streamers schaffte. Beeindruckend ist auch ihr Engagement hinter den Kulissen, wo Sofia konsequent auf Inhalte setzt, die inspirieren und starke Frauenfiguren zeigen. Neben den Erfolgen im Film ist sie auch musikalisch erfolgreich, wobei sie besonderen Wert auf Authentizität legt.

Trotz ihrer Erfolge sind nicht alle von Sofias neuester Performance in "My Oxford Year" überzeugt. In den sozialen Netzwerken gab es hitzige Diskussionen um ihre Darstellung der Anna De La Vega. Einige Zuschauer kritisierten, dass die Schauspielerin ihre Rolle nur durch ihre amerikanische Herkunft definiere. Ein User auf X schrieb: "Als ich mir 'My Oxford Year' ansah, wurde meine Meinung, dass Sofia Carson eine furchtbare Schauspielerin ist, bestätigt. Meine Güte, war das schei*e." Auch die angeblich fehlende Chemie mit Corey sorgte für Frust. "Wir haben das Gefühl, der Film wollte uns zum Weinen bringen, aber ich blieb aufgrund der schauspielerischen Leistung unberührt. Sie berührt mich nicht, egal in welcher Rolle", ärgerte sich ein weiterer Zuschauer.

IMAGO / ZUMA Press Sofia Carson in "My Oxford Year"

IMAGO / Cover-Images Sofia Carson und Corey Mylchreest, Juli 2025

Netflix Sofia Carson und Corey Mylchreest in ihren Rollen als Anna und Jamie

