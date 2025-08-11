Haben Leonie und Clara von Lenas Bachelors-Exit erfahren?

Im Halbfinale der aktuellen Staffel von Die Bachelors sorgte Kandidatin Lena für eine unerwartete Wendung. Kurz vor der finalen Rosenvergabe entschied sie sich freiwillig, die Show zu verlassen. Der Grund: Ihre Gefühle für den Bachelor Martin Braun waren nicht stark genug, um eine gemeinsame Zukunft – mit Kind – zu beginnen. Dadurch blieben Clara und Leonie die letzten beiden Frauen in der Show, die jeweils noch eine Rose von Martin erhielten und damit ins Finale einziehen konnten.

Im Gespräch mit Promiflash wurde Lena nun gefragt, ob Clara und Leonie direkt von ihrem überraschenden Abgang erfahren haben. Ihre Antwort fiel allerdings recht unklar aus: "Ob Leonie und Clara in der Folge von meinem Exit erfahren haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt schon gegangen war. Ich vermute, sie haben es nicht sofort gewusst – aber das müssten die beiden selbst beantworten." Es bleibt also offen, ob die beiden Finalistinnen über Lenas Entscheidung informiert wurden, bevor Martin seine letzte Wahl traf.

Mit Clara und Leonie stehen nun zwei Frauen im Finale, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Bei der Promiflash-Umfrage kristallisierte sich jedoch bereits eine klare Favoritin heraus: Clara scheint in der Gunst der Zuschauer weit vorne zu liegen, während Leonies Chancen als deutlich geringer eingeschätzt werden. Die bevorstehende finale Rosenvergabe durch Martin dürfte also nicht nur für Spannung sorgen, sondern bei vielen Zuschauern auch die Vermutungen rund um seine Wahl bestätigen. Ob Lenas vorzeitiger Ausstieg diese Entscheidung beeinflusst hat, bleibt ein Rätsel.

Collage: RTL Leonie und Clara sind die beiden Finalistinnen von Martin

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025