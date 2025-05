P. Diddys Familie steht ihm im Prozess um Sexhandel bei

Sean Combs, auch bekannt als P. Diddy (55), startete am Montag, den 12. Mai, mit starker familiärer Unterstützung in seinen Sex-Trafficking-Prozess in New York. Am Bundesgericht in Downtown Manhattan begleiteten ihn seine Mutter Janice Combs, seine Söhne Justin (31) und Christian Combs (27), Adoptivsohn Quincy Brown (33) sowie seine Töchter Chance und die Zwillinge D'Lila und Jessie Combs. Nachdem Diddy, gekleidet in einem hellgrauen Pullover über einem weißen Hemd, in den Gerichtssaal geführt worden war, schickte er seiner Familie einen Luftkuss zu – ein Zeichen der Verbundenheit inmitten der ernsten Vorwürfe. Die Familie war bereits bei vorherigen Anhörungen stets präsent und bildete auch diesmal eine geschlossene Front in den Zuschauerreihen.

Im Prozess werden Diddy unter anderem Menschenhandel und die Organisation sogenannter "freak offs" vorgeworfen – laut Anklage elaborierte Sexpartys, bei denen Frauen gegen ihren Willen zu Handlungen mit männlichen Sexarbeitern gedrängt worden sein sollen. Besonders im Fokus steht dabei Casandra "Cassie" Ventura (38), die 2023 mit ihrer Klage gegen Diddy eine Welle weiterer Vorwürfe ins Rollen gebracht hatte. Sie wird in diesem Verfahren voraussichtlich unter Klarnamen aussagen und wurde auch im Rahmen der Jury-Auswahl gemeinsam mit weiteren Prominenten wie Kanye West (47) und Kid Cudi (41) thematisiert. Obwohl in der Anklage zudem ein mutmaßlicher Übergriff auf Cassie in einem Hotel in Los Angeles im Jahr 2016 genannt wird, wies Diddy sämtliche Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Der Musikmogul muss im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe befürchten.

Seine äußere Erscheinung hat sich dabei sichtbar gewandelt: Diddy tritt inzwischen mit grauem Haar im Gerichtssaal auf und nutzt, wie kürzlich berichtet, die genehmigte zivile Garderobe, um sich bewusst vom Bild des klassischen Angeklagten in Häftlingskleidung zu distanzieren. Diese Ausnahme, die bis zu fünf Outfits ohne Schnürsenkel zulässt, wurde vom Gericht speziell genehmigt und soll seine neutrale Wahrnehmung durch die Jury fördern. Persönlich verlässt sich Diddy offenbar auf den engen Kreis seiner Familie, die ihn nicht nur bei den Verhandlungen, sondern auch in schwierigsten Momenten nicht allein lässt – ein Umstand, der zeigt, wie sehr familiärer Rückhalt in solch brisanten Prozessen wichtig sein kann. Seine Kinder und Mutter gelten bereits seit Jahren als wichtigster Rückhalt, nicht nur in öffentlichen, sondern auch in privaten Krisenzeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seiner Familie im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017

Anzeige Anzeige