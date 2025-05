P. Diddys Töchter verließen Gericht bei expliziten Aussagen

Die drei Töchter von P. Diddy (55) haben während des laufenden Prozesses gegen ihren Vater für Aufsehen gesorgt. Während der Verhandlung am Montag, dem 12. Mai, verließen Chance Combs sowie die 18-jährigen Zwillinge D’Lila und Jessie Combs den New Yorker Gerichtssaal, als ein männlicher Escort-Zeuge über sehr explizite Vorfälle mit dem bekannten Musikproduzenten aussagte. Die Mädchen zogen sich jeweils zurück, als der Escort Details schilderte, in denen P. Diddy angeblich als Zuschauer an sexuellen Handlungen beteiligt war. Sie waren gemeinsam mit ihrer Großmutter Janice und ihren Brüdern im Saal, um ihren Vater bei dessen Anhörung zu unterstützen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung zeigten die Staatsanwälte zudem Überwachungsvideos aus einem Hotel aus dem Jahr 2016, auf denen zu sehen ist, wie P. Diddy mutmaßlich seine damalige Freundin Casandra "Cassie" Ventura (38) angreift, auf den Boden stößt sowie tritt. Während dieses Videos blieben die Töchter sorgfältig auf ihren Plätzen und schauten geradeaus, ebenso wie die Mutter von P. Diddy. Auch seine Söhne verfolgten die Bilder mit ernsten Mienen. Die Anklage wirft P. Diddy nach eigenen Angaben unter anderem Sexhandel, Erpressung, Zuhälterei und weitere schwere Straftaten vor, die er bestreitet. Im sogenannten "Freak Off"-Skandal soll der Musiker und Unternehmer jahrelang illegale Sexpartys organisiert haben, zu denen er laut Anklage Prominente und Frauen gezwungen habe.

Für Chance, D’Lila und Jessie sind diese öffentlichen Auftritte vor Gericht eine harte Belastungsprobe. Die Zwillinge und ihre Halbschwester wuchsen abgeschirmt vom Rampenlicht auf, doch seit Beginn der Ermittlungen stehen sie unvermittelt im Zentrum der Aufmerksamkeit. P. Diddy selbst präsentiert sich als Familienmensch und zeigte oft innige Fotos mit seinen Kindern auf Social Media. Obwohl die Familie bislang immer in der Öffentlichkeit als geschlossen und liebevoll galt, zeichnen die aktuellen Enthüllungen ein völlig anderes Bild vom Privatleben des Musikstars. Bereits zuvor hatten die Mädchen gemeinsame Auftritte bei Promi-Events und Modewochen an der Seite ihres berühmten Vaters, nun bestimmt plötzlich das ernste Geschehen im Gerichtssaal ihren Alltag.

Getty Images P. Diddy mit seiner Tochter Chance Combs, im März 2022

Getty Images P. Diddys Töchter Jessie und D’Lila im Juli 2023

