"Quatsch": Temptation-Jamy weist Lügen-Vorwürfe von sich

In Folge 8 von Temptation Island wurden Jamy Schröder schwere Vorwürfe gemacht. Während der Vergebene nämlich darauf beharrte, dass er sich in der Villa wie ein vergebener Mann verhält, behauptete Verführerin Alexandra, dass er sie off-cam betatscht hätte. Promiflash hat den ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten gefragt, was wirklich gelaufen ist. Laut ihm: gar nichts. "Kompletter Quatsch, diese Aussage ihrerseits. Es klingt natürlich gut, wenn man Sendezeit haben möchte. Ich kann darüber nur lachen."

Am wichtigsten ist an dieser Stelle aber wohl, was seine Freundin Hillary denkt. Sie selbst wisse im Moment nämlich nicht, was sie glauben soll. "Es ist eine schwierige Situation. Ich bin der Meinung, dass Jamy es gar nicht nötig hat, irgendetwas 'heimlich off-cam' zu machen", erklärt sie im Promiflash-Interview. Ob er, wenn es denn stimmen würde, eine Grenze überschritten hätte, sei sie sich nicht ganz sicher: "Am Ende kommt es darauf an. Wenn er tatsächlich absichtlich ihren kompletten Arsch in der Hand hatte, dann wäre das natürlich nicht okay. Aber wenn das nicht der Fall war, sehe ich da ehrlich gesagt kein Drama."

Da bei dem angeblichen Vorfall keine Kameras liefen, werden die Zuschauer wohl nie erfahren, wer von den beiden nun die Wahrheit sagt. Fakt ist aber, dass Jamy nicht erst einmal deutlich gemacht hat, dass die hübsche Blondine ihm ziemlich zusagt – auch wenn sie eigentlich nicht sein Typ sei. "Wenn ich Single wäre und ich dich sehen würde und du blond bist, aber eine schöne Frau, würde ich auch ein Auswärtsspiel machen. Du bist so klein und hast so einen Hintern, boah, was ich mit dir machen würde... ich würde dir den Po versohlen, dass du am nächsten Tag nicht sitzen kannst", verriet der Hamburger ihr in einem vertrauten Moment.

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin, Staffel sieben

RTL Alexandra, Verführerin bei "Temptation Island" Staffel sieben

