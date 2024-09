So lebt TV-Richterin Barbara Salesch abseits der Kameras

Barbara Salesch (74) ist den meisten Zuschauern durch die gleichnamige Sendung "Barbara Salesch – Das Strafgericht" bekannt. Mit dem Drehen der neuen Folgen hat die TV-Richterin viel zu tun. Umso besser tut ihr die Sommerpause, die sie zu Hause verbringt. "Ich habe gebummelt, mich eine Woche im Schwarzwald herumgetrieben und dann mit [meinem Hund] Piri auf meiner Wiese gelegen und habe wochenlang überhaupt nichts gemacht", erzählt Barbara im Bunte-Interview und fügt hinzu: "Ich habe einen großen Garten mit sehr bequemen Liegen und überall liegen Bücher und stehen Sonnenschirme herum. Ich bin echt gerne zu Hause."

Die Entspannung habe aber nicht lange angehalten, wie Barbara weiter in dem Interview erzählt: "Irgendwann habe ich einen ersten Anfall bekommen und mein Büro zu Hause endlich so gestaltet, wie ich es seit langem wollte. Ich habe gründlich ausgemistet. Alle Akten sind in einem neuen Schrank verschwunden und es war plötzlich alles wunderbar aufgeräumt." Die Ordnung habe aber nur eine Woche Bestand gehabt. "Jetzt liegen wieder die Stapel an Unerledigtem herum. Urlaub bekommt mir nicht wirklich. Ich werde schnell faul", gibt die 74-Jährige zu.

Im September gehen schon die Dreharbeiten für die nächsten 100 Folgen los. Dann hat Barbara wieder ordentlich zu tun: "Ich überarbeite die Drehbücher und bereite mich dann auf die Verhandlungen vor. Wir drehen sechs Fälle in der Woche. Dann ist Schluss mit der Bummelei." Bei der Arbeit freue sich der Rotschopf besonders auf ihr Team. "Wir sind alle zusammen eine echt gute und kreative Truppe und ich glaube, das spürt auch das Publikum", schwärmt Barbara.

