Taylor Swift und Blake Lively sollen sich versöhnt haben

Taylor Swift (35) und Blake Lively (37) sollen Berichten zufolge ihre Freundschaft wieder aufgenommen haben, nachdem es zwischen den beiden eine länger andauernde Funkstille gegeben hatte. Zuvor war Taylor ungewollt in einen rechtlichen Konflikt verwickelt worden, den Blake mit ihrem It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (41) führt, was die Beziehung der beiden stark belastet hatte. Ein Insider erklärte gegenüber NewsNation, dass Blake sich bei der Sängerin entschuldigt habe und sie nun wieder Kontakt miteinander hätten. Die beiden wurden zuletzt im vergangenen Oktober gemeinsam auf einem Doppeldate mit ihren Partnern Ryan Reynolds (48) und Travis Kelce (35) gesehen.

Im Mittelpunkt der Spannungen stand ein Vorfall, bei dem Taylor offenbar ungewollt in die Auseinandersetzung zwischen Blake und Justin hineingezogen wurde. Justin hatte Blake in einer Gegenklage unter anderem beschuldigt, ihn mithilfe von Taylor während eines Meetings unter Druck gesetzt zu haben. Er behauptete außerdem, Blake habe mehrfach ihre enge Freundschaft mit der Sängerin genutzt, um sich hinter den Kulissen Vorteile zu verschaffen. Taylor hatte laut Daily Mail nie die Absicht gehabt, in den Streit involviert zu werden, und nahm nach den Ereignissen Abstand von ihrer jahrelangen Freundin, um weiteren Schaden an ihrem beruflichen Image zu vermeiden.

Taylor und Blake verbindet seit über einem Jahrzehnt eine enge Freundschaft. Die Sängerin hat Blakes Kinder sogar in einem ihrer Songs erwähnt. Während Kritik und Skandale rund um den Vorfall in den letzten Monaten die Freundschaft auf die Probe stellten, soll es jetzt wieder harmonischer zwischen den beiden zugehen. Blake hatte sich bei Taylor offenbar für die unangenehme Situation entschuldigt, was den Weg für eine Versöhnung ebnete. Freunde der beiden berichten, dass die Schauspielerin sich bewusst sei, wie sehr Taylor durch den Vorfall in Mitleidenschaft gezogen wurde und alles darangesetzt habe, das Vertrauen wiederherzustellen.

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Instagram / blakelively Blake Lively und Taylor Swift

