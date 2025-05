Taylor Swift soll im Blake-Justin-Gerichtsprozess aussagen

Zuletzt brodelte es in der Gerüchteküche rund um den anstehenden Gerichtsprozess rund um die Schauspieler Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37): Es wurde vermutet, Blakes gute Freundin Taylor Swift (35) könne vor Gericht aussagen. Nun bestätigt ein Sprecher der Sängerin gegenüber People, dass sie tatsächlich eine Vorladung erhalten hat. Darüber ist Taylor augenscheinlich gar nicht glücklich – sie beteuert, mit den Geschehnissen am Set des Films It Ends With Us, um den es im Prozess geht, nichts zu tun gehabt zu haben. "In Anbetracht der Tatsache, dass ihre Beteiligung darin bestand, einen Song für den Film zu lizenzieren, was auch 19 andere Künstler taten, ist diese Vorladung dazu gedacht, Taylor Swifts Namen zu benutzen, um das öffentliche Interesse auf sich zu ziehen, indem man Boulevardpresse-Clickbait erzeugt, anstatt sich auf die Fakten des Falles zu konzentrieren", beklagt ihr Vertreter.

Taylors Sprecher betont, dass sie lediglich den Song "My Tears Ricochet" zu dem Filmprojekt beigesteuert habe. Abgesehen davon sei die 35-Jährige ohnehin zu beschäftigt gewesen, um in das Drama am Set involviert gewesen zu sein. Der Vertreter erläutert: "Taylor Swift hat nie einen Fuß auf das Set dieses Films gesetzt, sie war nicht in irgendwelche Casting- oder kreativen Entscheidungen involviert, sie hat den Film nicht vertont, sie hat nie einen Schnitt gesehen oder irgendwelche Notizen zu dem Film gemacht, sie hat 'It Ends With Us' erst Wochen nach der Veröffentlichung gesehen und war 2023 und 2024 als Headliner auf der größten Tournee der Geschichte rund um den Globus unterwegs."

Taylor ist womöglich der einzige Star, der in Blake und Justins Schlammschlacht hineingezogen wird. Kürzlich wurde bereits bekannt, dass auch Hugh Jackman (56) möglicherweise eine Vorladung erhalten könnte. Der Hollywoodstar ist ein guter Freund von Blake und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) und drehte kürzlich gemeinsam mit ihm den Marvel-Streifen Deadpool & Wolverine. "Jeder, der Kenntnis von dieser Situation hatte, wird vorgeladen werden, unabhängig von seinem Prominentenstatus", verriet ein Insider.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

