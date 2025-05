Deshalb trägt Hillary bei "Temptation Island" einen Verband

In der aktuellen Staffel von Temptation Island stellt sich Hillary gemeinsam mit ihrem Partner Jamy dem ultimativen Treuetest. Das Verhalten der Kandidaten sorgte bis jetzt noch für keine großen Schlagzeilen – die Zuschauer beschäftigt aber bereits seit der ersten Folge eine andere Frage: Wieso trägt Hillary einen Verband an ihrem rechten Arm? Im RTL-Interview klärt die Beauty nun auf: "Es war ein privater Unfall vor Temptation Island. Ich habe mich verbrannt und zu der Zeit, in der wir auf Korfu waren, war es superheiß. Ich wollte es einfach nicht der Hitze aussetzen."

Ein ganz banaler Grund für die mysteriösen Verbände. An eine gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme hatten aber wohl die wenigsten gedacht. "Es kursieren die wildesten Sachen im Netz, mir werden die wildesten Sachen privat geschrieben. Ob ich mir ein Tattoo habe stechen lassen, das nicht in die Öffentlichkeit darf. Ob ich mir was gebrochen habe oder verstaucht oder ob ich blaue Flecken habe", erzählt Hillary. Inzwischen sei ihr Arm wieder in Ordnung und sie müsse den Verband nicht mehr tragen.

Während Hillary sich während des TV-Experiments ziemlich vorbildlich verhält, würden das von ihrem Partner wohl die wenigsten behaupten. Jamy Schröder, bereits bekannt von der Schweizer Bachelorette und Are You The One – Reality Stars in Love, macht in der Show ab und zu den Anschein, als würde er nicht allzu viele Gedanken an seine Freundin Hillary verschwenden. Er flirtet, was das Zeug hält – und bringt sich mit seiner Art sogar in Schwierigkeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin, Staffel sieben

Anzeige Anzeige

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

Anzeige Anzeige

Anzeige