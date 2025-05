Diesmal aber wirklich: Dieser KDRS-Kandidat wird rausgewählt

Annina Semmelhaack muss sich erneut von ihren Kampf der Realitystars-Mitstreitern verabschieden. In der zweiten Stunde der Wahrheit waren es die Neuankömmlinge Can Kaplan und Anita Latifi (29), die entschieden, dass die Reality-TV-Show-Reise für die ehemalige Politikerin zu Ende ist. Ihre Entscheidung erklärten sie damit, dass sie das Gefühl bekamen, solch ein Format sei nicht das Richtige für Annina. "Wir haben gemerkt, dass es nichts für dich ist. Es tut uns leid, du bist eine tolle Frau und ich glaube einfach, dass du deinen Weg trotzdem weiter durchziehst", gab Anita zu verstehen.

Anouschka Renzi (60) und Dennis Lodi waren von der Wahl ausgenommen, da sie sich zuvor durch einen Sieg im Spiel "Frust und Knettag" schützen konnten. Brenzlig schien die Situation allerdings für Hati Suarez und Daymian Weiß zu werden. Aber die Beauty blieb trotz ihrer vorherigen Auseinandersetzung mit Anita verschont. Ebenso Daymian, dessen Verbindung zu Cans Ex-Freundin Walentina Doronina (25) für Zündstoff hätte sorgen können. Annina, die "Kampf der Realitystars" eigentlich bereits nach der ersten Stunde der Wahrheit hätte verlassen müssen, zeigte sich einverstanden und meinte, ihr Rauswurf sei "okay". Dankbar für die zweite Chance, die sie in der Show hatte, verabschiedete sie sich mit den Worten: "Ich freue mich, mit Ailton (51) auf der Ersatzbank zu sitzen und das Geschehen noch weiter zu beobachten und noch irgendwie Teil der Sendung zu sein."

Annina war nach der Rauswahl in der ersten Stunde der Wahrheit als Wackelkandidatin in die Show zurückgekehrt. Die zweite Chance galt auch Ailton, der ebenso rausgewählt worden war. Doch der einstige Fußballstar entschied sich dagegen – die Worte seiner Mitstreiter Giuliana Farfalla (29) und Stephen Dürr (50) seien zu verletzend gewesen. Durch Ailtons freiwilligen Exit durfte Annina sicher zurückkehren. "Annina, da Ailton freiwillig auf seine Sendezeit verzichtet, darfst du in der Sala bleiben und bist weiterhin im Rennen um den Titel 'Realitystar des Jahres'. Deine Karriere am Starstrand geht weiter", hieß es in einem goldenen Briefumschlag des Spielmachers. Doch wie sich dann herausstellte, ist Anninas Karriere am Starstrand nur wenig später doch beendet.

Anouschka Renzi und Dennis Lodi bei "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

"Kampf der Realitystars"-Kandidatin Annina Semmelhaack

