Die Fans trauern um "Marienhof"-Star Giovanni Arvaneh (†61)

Es sind traurige Nachrichten, die nicht nur die Fernsehbranche, sondern auch zahlreiche Fans bewegen: Giovanni Arvaneh (61) ist nach einer Krebserkrankung verstorben. Unter einem Promiflash-Beitrag zu seinem Tod sammeln sich nun zahlreiche rührende Worte der Fans des Schauspielers, die sich von ihm verabschieden und ihn ehren. "Er war ein liebenswerter Mensch. Ruhe in Frieden", heißt es zum Beispiel oder lautet unter anderem: "Ruhe in Frieden. Mein Beileid an die Familie."

Giovanni ist vor allem durch seine frühere Rolle als Sülo Özgentürk in der Kultserie "Marienhof" bekannt. Für die Show stand der gebürtige Münchner zwischen 1995 und 2010 vor der Kamera. Ein langjähriger Fan trauert in der Kommentarspalte des Promiflash-Beitrags: "Meine Jugend – mit Verbotene Liebe mein Alltag. Das trifft mich dementsprechend sehr. Möge Gott seiner Seele gnädig sein – und den Hinterbliebenen viel Kraft."

Neben "Marienhof" wirkte Giovanni auch in der früheren Krankenhausserie "St. Angela" mit: Von 1998 bis 2000 spielte er in insgesamt 24 Folgen. Aber auch bei "Die Rosenheim Cops" hatte der Seriendarsteller einen Gastauftritt im Jahr 2011. Sowie 2014 bei GZSZ – in der Seifenoper war Giovanni für drei Folgen mit von der Partie. Ruhiger wurde es um die TV-Bekanntheit in den vergangenen Jahren, da sie an Nierenkrebs erkrankte. Das gab der Schauspieler im Sommer 2023 öffentlich bekannt.

