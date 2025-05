Auch in "Marienhof" kämpfte Giovanni Arvaneh gegen Krebs

Die Fans von Schauspieler Giovanni Arvaneh (61) sind in tiefer Trauer. Der "Marienhof"-Star erlag vor wenigen Tagen seiner Krebserkrankung. Dadurch ergibt sich eine traurige Parallele zu seiner Serienfigur. In der ARD-Show spielte er von 1994 bis 2010 die Rolle des Sülo Özgentürk, der schließlich an Darmkrebs starb. Für die Zuschauer der Seifenoper war dies ein besonders mitreißender Handlungsstrang, doch Giovannis Tod durch Nierenkrebs hinterlässt nun einen weitaus größeren Schmerz bei seinen Fans. Er selbst reflektierte diese Verbindung in einem Instagram-Post aus dem Jahr 2023, in dem er schrieb: "Wenn eine fiktive Geschichte plötzlich zur Realität wird."

Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der Krebs im Endstadium nicht heilbar sein würde. Giovanni ging mit dieser Gewissheit stets offen um und gab regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand. Im April meldete er sich zuletzt persönlich bei seinen Followern im Netz, bedankte sich für die lieben Nachrichten zu seinem 61. Geburtstag und machte deutlich: "Ich würde so gerne darauf antworten. Leider fehlt mir meist die Konzentration. Aber all die vielen schönen Worte sind tief in meinem Herzen angekommen."

Giovanni zeigte sich bis zuletzt voller Stärke und Lebensmut. Neben seiner Schauspielkarriere engagierte er sich auch im Bereich Therapie und absolvierte eine Heilpraktiker-Ausbildung. Bereits 2021 sorgte er in der Öffentlichkeit für Aufsehen, indem er im Rahmen der Initiative "actout" sein Coming-out feierte. Mit seinem Mut und seiner positiven Lebenseinstellung hinterlässt Giovanni eine beeindruckende Lebensgeschichte, die vielen in Erinnerung bleiben wird.

Instagram / mindtechharmony Giovanni Arvaneh. Schauspieler

