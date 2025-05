Kylie Jenner und Timothée Chalamet feiern Red-Carpet-Debüt

Es ist der Moment, auf den zahlreiche Fans von Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) schon seit Langem gewartet haben: Die Unternehmerin und der Schauspieler geben endlich ihr Debüt als Paar – und zwar auf dem roten Teppich! Für ihren allerersten gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet wählten die beiden die 70. David di Donatello Zeremonie in Rom. Während der The Kardashians-Star in einem engen, figurbetonten schwarzen Abendkleid strahlte, glänzte der Dune-Darsteller in einem Samtanzug mit weißer Ansteckblume. Nicht aber ihre Outfits waren der Hingucker, sondern das verliebte Lächeln auf den Lippen der Turteltauben.

Schon bei der diesjährigen Met Gala hofften viele Fans, dass Kylie und Timothée gemeinsam erscheinen würden. Dem war jedoch nicht so: Während die Halbschwester von Kim Kardashian (44) in einem schicken Outfit des Designers Maximilian Davis aufwartete, gab es keine Spur von ihrem Partner. Er gönnte sich lieber einen netten Abend mit den Jungs, um die NBA-Playoffs zu verfolgen. "Timothée hat in Betracht gezogen, zur Met Gala zu gehen, aber er ist ein großer Knicks-Fan und Kylie weiß das", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

Obwohl Kylie und Timothée weltbekannt sind, halten sich die beiden bewusst bedeckt, was ihre Beziehung betrifft. Bis dato teilten die zwei keine gemeinsamen Fotos auf ihren Social-Media-Accounts und hielten sich bisher zurück, was öffentliche Veranstaltungen betrifft. Hinter den Kulissen sieht das Ganze jedoch anders aus: Angeblich sollen die beiden sogar schon von einer Hochzeit sprechen und der Hollywoodstar hat wohl ein hervorragendes Verhältnis zu Kylies Kindern Stormi (7) und Aire (3).

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

