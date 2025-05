Nach Schlüsselloch: "Temptation Island"-Hillary reicht es

In Folge neun von Temptation Island bekommen die Frauen mal wieder die Chance, einen sogenannten Blick durchs "Schlüsselloch" in die Männer-Villa zu werfen. Vor allem Hillary bekommt dadurch einen interessanten Einblick – gezeigt wird nämlich eine Szene zwischen ihrem Freund Jamy und Verführerin Victoria. Die beiden sind heftig am Flirten. "Ich bin so horny", haucht die Verführerin dem Vergebenen zu und verrät ihm, dass sie kein Problem damit hätte, in dem Format – zum Beispiel auf der Toilette – Sex zu haben. Jamy springt voll drauf an: "Wenn diese Kameras nicht da wären, dann wäre das auch anders", entgegnet er. Und das ist nicht alles: Auf den Aufnahmen sieht man die beiden gemeinsam im Badezimmer verschwinden. Das ist zu viel: Hillary, die bisher alle seine Sprüche sehr gelassen genommen hat, ist völlig fassungslos.

Die 27-Jährige ist schockiert. "Was ist denn los mit ihm? Das ist richtig respektlos", sagt sie wütend und fügt hinzu: "Das sind mit Abstand die schlimmsten Bilder, die ich von Jamy bekommen habe. Ich bin weniger wütend, ich bin eher angeekelt. Die sehen nicht nur ich, die sehen auch unsere Familien, unsere Freunde und ganz Deutschland." Mit diesen Aussagen hat Jamy es nun übertrieben – und die Gelassenheit seiner Freundin ausgereizt: "Ich bin extrem enttäuscht. Ich weiß nicht, ob die wirklich ins Bad gegangen sind und sonst was gemacht haben. Aber alleine das, was er gesagt hat. Selbst wenn er nichts gemacht hat, ist das schon hart." Auch wenn die Kosmetikerin "nicht zu schnell urteilen" wolle, kann sie diese Aktion nicht mehr herunterspielen. "Der hat von Tag eins übertrieben. Ich habe immer alles gut geredet, aber ich kann das nicht mehr gutreden", kochen ihre Emotionen nun hoch. Der Reality-TV-Darstellerin kommen sogar die Tränen: "Ich hatte gehofft, dass er zeigt, wie sehr wir uns lieben und wie stark unsere Beziehung ist. Und das finde ich einfach schade für uns beide."

Die Verführer scheinen nur darauf gewartet zu haben, dass Hillarys Maß irgendwann voll ist. Auch ihnen ist durch die Lagerfeuer-Erzählungen nicht entgangen, dass der vergebene Jamy es in der Männer-Villa ganz schön krachen lässt. Der 36-Jährige selbst sieht aber keinen Fehler in seinem Verhalten. "Tatsächlich ist mir bisher nicht einmal annähernd der Gedanke gekommen, dass da irgendwas laufen könnte. Ich habe einfach meinen Spaß", verteidigte er sich im Promiflash-Interview.

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

