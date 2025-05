Die Fans sind verwirrt vom "Temptation Island"-Rausschmiss

Die Temptation Island-Kandidaten Enrico und Saskia mussten in der neunten Folge des Beziehungsexperiments ihre jeweiligen Villen verlassen und die Heimreise antreten. Grund dafür soll eine Aussage des Duisburgers sein, doch die Fans sind von der Entscheidung überrumpelt. "Wo bleibt die Erklärung?", fragt ein Fan unter einem Instagram-Beitrag der Show. In einem anderen Kommentar heißt es: "Aber was hat der denn gesagt? Wieso wird denn nicht gezeigt, was war?" Für viele Zuschauer ist es schwer, den Rauswurf nachzuvollziehen, ohne den genauen Hintergrund zu kennen.

Auch die Kandidaten der Realityshow wirkten sehr überrascht, als sie morgens aufwachten und das Paar mitsamt seinen Koffern ausgezogen war. Die Teilnehmerin Hillary machte deutlich: "[Saskia] war meine Bezugsperson. Wir haben so eine krasse Bindung gehabt. Es wird sich leer anfühlen, ohne Saskia. Es wird alles anders sein, ohne sie." Zur Erklärung wurde den "Temptation Island"-Bewohnern ein Clip von Moderatorin Lola Weippert (29) eingeblendet, die sagte: "Enrico hat mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten. Auch wenn er seinen Fehler einsieht, hat dieses Verhalten Konsequenzen. Deshalb mussten Enrico und Saskia die Villa und damit das Format vorzeitig verlassen."

Schon vor dem Skandal um Enrico sorgte seine Partnerin Saskia für einen kleinen Eklat. Die Erzieherin versuchte, ihrer Mitstreiterin Natalie auf den Zahn zu fühlen. Um ihre Treue zu Freund Patrick zu testen, setzte Saskia den Verführer Alex auf sie an. Im Nachhinein versteht die Blondine allerdings, dass diese Aktion bei den betroffenen Personen nicht gut ankam. "Es war nicht fair von mir, Pläne hinter Natalies Rücken zu schmieden, da sehe ich meinen Fehler ein und stehe dazu", beteuerte sie im Promiflash-Interview.

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Instagram / sassy_2709 Saskia, Kandidatin bei "Temptation Island" 2025

