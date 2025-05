Das gab's noch nie: Ein "Temptation Island"-Paar fliegt raus

In Folge neun von Temptation Island wartet ein Schock auf die Kandidaten, die Zuschauer – und vor allem auf Saskia und Enrico. Nach dem Aufwachen findet Hillary Saskias Zimmer leer vor: Ihre Koffer sind gepackt und von der Blondine fehlt jede Spur. Auch in der Männer-Villa wundern sich die Kandidaten und die Single-Frauen, wo Enrico auf einmal abgeblieben ist. Der Temptation-Sound ertönt – und Moderatorin Lola Weippert (29) erscheint auf dem TV-Bildschirm. "Bei 'Temptation Island' gelten klare Regeln für respektvolles Miteinander. Enrico hat mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten. Auch wenn er seinen Fehler einsieht, hat dieses Verhalten Konsequenzen. Deshalb mussten Enrico und Saskia die Villa und damit das Format vorzeitig verlassen", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Die Entscheidung wurde im Sinne aller Beteiligten und mit Blick auf die Grundwerte des Formats getroffen. Wir appellieren an alle Teilnehmer:innen, sich jederzeit achtsam und respektvoll zu verhalten."

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Noch am Abend zuvor feierten die Teilnehmer gemeinsam mit dem Paar. Nun mussten die beiden Duisburger ohne einen Abschied aus den Villen ausziehen. Alle sind traurig, Hillary trifft diese Tatsache aber besonders hart. "[Saskia] war meine Bezugsperson. Wir haben so eine krasse Bindung gehabt. Es wird sich leer anfühlen, ohne Saskia. Es wird alles anders sein ohne sie", erklärt sie emotional. Auch Verführer Alex, der sich bereits in die hübsche 27-Jährige verguckt hatte, ist sichtlich geknickt. Mit welcher Äußerung Enrico eine Grenze überschritten hat und damit für ihren Rausschmiss sorgte, ist nicht bekannt. Bis jetzt haben sich weder der 28-Jährige noch seine Verlobte dazu geäußert.

Es scheint die Staffel der Premieren zu sein. Saskia und Enrico sind nicht das erste Paar, das frühzeitig auszieht. Danka und ihr Partner Kevin verließen bereits nach wenigen Folgen das Format, in ihrem Fall brach der 29-Jährige das Experiment aber freiwillig ab. "Ich brauche dich nicht auf die Probe zu stellen. [...] Deshalb bin ich heute Nacht zu dem Entschluss gekommen, abzubrechen", erklärt er seiner Danka unter Tränen, die sich sichtlich gerührt von seinen Worten zeigt. Als Ersatz für die beiden zogen Nachzügler Natalie und Patrick in die Villen ein.

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

