Selena Gomez überrascht beim "Spring Breakers"-Screening

Selena Gomez (32) hat ihre Fans am Mittwochabend mit einer ganz besonderen Überraschung begeistert. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) erschien die Sängerin und Schauspielerin unerwartet bei einer Jubiläumsvorstellung ihres Kultfilms "Spring Breakers" im AMC Lincoln Square Kino in New York City. Die beiden betraten laut Entertainment Weekly nach der Filmvorführung Hand in Hand den Saal, wo sie herzlich empfangen wurden. Selena, die für ihren Auftritt ein transparentes Schokoladen-Oberteil mit Jeans kombiniert hatte, wandte sich mit emotionalen Worten an die überraschten Zuschauer: "Dieses Projekt bedeutet mir so viel, und es ist einfach wunderschön, dass ihr hier seid." Nachdem die Fans den Film genossen hatten, spielte das prominente Paar einen bisher unveröffentlichten Song aus ihrem gemeinsamen neuen Album.

"Spring Breakers", das 2013 erschien, markierte für Selena einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer Karriere. Der gewagte Film unter der Regie von Harmony Korine zeigte sie an der Seite von Ashley Benson (35) und Vanessa Hudgens (36) in einer Rolle, die sich deutlich von ihrem bisherigen Disney-Image abhob. Während der Veranstaltung erzählte Selena, wie stolz sie auf dieses Projekt sei und dass ihre Mutter als damalige Managerin eine wichtige Rolle bei ihrer Besetzung gespielt habe. Benny Blanco, der ebenfalls ins Rampenlicht trat, verkündete nicht nur die baldige Veröffentlichung des Albums, sondern auch, dass die Anwesenden einen Vorgeschmack auf den neuen Song "Bluest Flame" bekommen würden – inklusive eines USB-Sticks mit dem Track zum Mitnehmen.

Privat schweben Selena und Benny offenbar auf Wolke sieben. Das Paar machte seine Verlobung öffentlich und hat seitdem immer wieder mit kreativem Elan begeistert. Auch Selenas Mutter scheint nach wie vor eine wichtige Verbindung zu ihrer Karriere zu haben, wenn auch nur im Hintergrund. Neben ihrer Tätigkeit als Musikerin und Schauspielerin ist Selena inzwischen eine erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrer Kosmetikmarke "Rare Beauty" hat sie nicht nur neue Maßstäbe in der Branche gesetzt, sondern wurde laut Bloomberg zu einer der jüngsten Selfmade-Milliardärinnen der USA. Doch trotz aller Erfolge erinnert sich Selena offenbar gerne an die besonderen Momente, die Filme wie "Spring Breakers" in ihrer Laufbahn geprägt haben.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Oscars 2025

