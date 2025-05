Selena Gomez will keinen Hochzeitstanz mit Benny Blanco

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (37) überraschen mit einer ungewohnten Entscheidung zu ihrer bevorstehenden Hochzeit: Das Paar plant offenbar, auf den klassischen Hochzeitstanz zu verzichten. Das verriet Selena in der aktuellen Folge des Podcasts "Table Manners with Jessie and Lennie Ware". Die Sängerin erklärte offen, dass sie sich bei diesem traditionellen Moment einfach unwohl fühle, woraufhin Benny ergänzte: "Sie ist schüchtern." Stattdessen wird Selena, die dank Benny an die ewige Liebe glaubt, einen besonderen Tanz mit ihrem Großvater mütterlicherseits einplanen, um ihm einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Der Sängerin ist der emotionale Moment mit ihrem Großvater besonders wichtig, denn er konnte damals ihre Mutter nicht zum Altar führen. Grund dafür war, dass Selenas Mutter und Vater sich spontan in Las Vegas das Jawort gegeben hatten. "Ich wollte ihm die Möglichkeit geben, das nachzuholen", so Selena. Nicht ganz auf Tanztraditionen verzichten will das Paar allerdings – als Hommage an Bennys jüdische Wurzeln wird die sogenannte Hora, auch bekannt als "Chair Dance", auf der Feier stattfinden. Trotz Vorfreude gestand Selena: "Ich bin sehr nervös deswegen. Es sieht süß aus, aber ich soll mich da wirklich nur auf einen Stuhl verlassen?"

Neben den aktuellen News zu den Hochzeitsvorbereitungen sorgt das Paar seit Monaten immer wieder für spannende Neuigkeiten. Im Dezember 2023 machten Selena und Benny ihre Beziehung öffentlich, ein Jahr später folgte die Verlobung samt der Enthüllung eines funkelnden Diamantrings. Selena beschrieb die Verlobung in den sozialen Medien mit den Worten "Für immer beginnt jetzt". Privat zeigt sich das Paar immer wieder innig, teilt gern gemeinsame Momente auf Instagram und posiert stolz auf Veranstaltungen. Besonders auffällig: Selena spricht oft liebevoll über ihre Familie und betont, wie wichtig ihr der Zusammenhalt ist. Benny ist für seinen kreativen Humor bekannt – eine Eigenschaft, die auch in den Interviews der beiden immer wieder für charmante Situationen sorgt.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

