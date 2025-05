Kim K verursacht in Paris Sicherheitskosten in Millionenhöhe

Realitystar Kim Kardashian (44) hat bei ihrem Paris-Aufenthalt für Schlagzeilen gesorgt. Sie reiste in die französische Hauptstadt, um in einem hochkarätigen Gerichtsprozess gegen die mutmaßlichen Täter des Raubüberfalls von 2016 auszusagen, bei dem ihr Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro, einschließlich eines 3-Millionen-Euro-Diamantrings, gestohlen wurde. Doch ihre Rückkehr nach Paris geschah nicht ohne Sicherheitsaufgebot: Mehr als 250 Sicherheitskräfte, darunter eine Spezialeinheit und Mitglieder des Geheimdienstes, wurden für ihren Schutz mobilisiert. Die Kosten für ihr Schutzprogramm belaufen sich auf fast eine Million Euro.

Im Palais de Justice schilderte Kim unter Tränen die schrecklichen Minuten des Raubüberfalls, während sie den Angeklagten direkt gegenübersaß. Die Gruppe, teilweise als Polizisten verkleidet, war in ihr Hotelzimmer eingedrungen, hatte sie gefesselt und geknebelt. "Ich dachte, ich werde sterben", sagte die vierfache Mutter vor Gericht, während sie die verstörenden Details des Überfalls wiedergab. Begleitet von ihrer Mutter Kris Jenner (69) und bewaffneten Leibwächtern erschien Kim in einem eleganten schwarzen Outfit und mit Diamanten geschmückt – darunter eine Replik ihres gestohlenen, 18.88-Karat-Rings, der laut Experten wohl nie zurückkehren wird.

Der Pariser Prozess bringt für Kim und ihre Familie schwere Erinnerungen zurück. Die Tat hatte damals weltweit für Aufsehen gesorgt und auch das Image Frankreichs infrage gestellt. Umso wichtiger war den Behörden eine reibungslose und sichere Durchführung des Prozesses, wie ein Insider gegenüber The US Sun betonte. Kims Mutter Kris, die stets an ihrer Seite war, galt bereits zu Beginn der Karriere ihrer Tochter als zentrale Stütze. Freundschaften und Familie spielen eine große Rolle in Kims Leben – gerade, wenn es um Kris geht, die sie trotz aller Dramen vertraut begleitet. Der Fall wird weiterhin von Fans und Medien weltweit aufmerksam verfolgt; das Verfahren soll voraussichtlich am 23. Mai abgeschlossen sein.

Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025

MEGA Kim Kardashian, Mai 2025 in Paris

