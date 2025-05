Temptation-Rauswurf: Natalie wettert gegen Saskias Statement

Auch nachdem Saskia Temptation Island verlassen musste, geht der Zickenkrieg zwischen ihr und Natalie weiter. In ihrer Instagram-Story macht Natalie nun deutlich, was sie von Saskias Exit-Statement hält. "Was war das denn bitte für ein läppisches 'Statement'", wettert sie und fügt hinzu: "Also sorry, aber es wird niemand wegen etwas Harmlosen rausgeworfen und jetzt irgendwie alles abzustreiten, ist wirklich ein bisschen peinlich." Vor allem, dass sich bis jetzt nur Saskia und nicht Enrico selbst zu dem Thema äußerte, finde sie nicht gut: "Zumindest eine Entschuldigung hätte schon drin sein müssen."

Welche Äußerung von Enrico seinen Rauswurf verursachte, verrät auch Natalie nicht. Ihrer Meinung nach sei es, wenn, dann seine Aufgabe, das öffentlich zu klären. Jedoch macht sie eine vage Andeutung. "Es gibt viele Leute, die sich angesprochen gefühlt hätten, und du kannst eigentlich froh sein, dass es nicht öffentlich gemacht wurde. Trotzdem müssen jetzt einige leider ihren Mund halten, obwohl sie sehr viel zu sagen gehabt hätten", spricht sie Enrico direkt an und fügt hinzu: "Einfach mal dazu stehen, dass etwas passiert ist, sich vernünftig entschuldigen und gut ist." Ihrer Meinung nach sei es "billig", sich nicht dazu zu äußern und das Thema damit als "abgehakt" anzusehen. "Das ist auf jeden Fall der einfachste Weg aus der Sache rauszukommen, aber ist es auch der richtige?", fragt sie. Jeder mache Fehler, Natalie sei aber der Meinung, dass man dazu stehen müsse – vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit stehe.

Tatsächlich waren nach Saskias Statement wohl keine der Fragen der Zuschauer geklärt. Lediglich, dass das Kapitel "Temptation Island" für sie geschlossen sei, machte sie deutlich. "Ihr habt Enrico kennengelernt. Er ist immer für alle da, hatte ein offenes Ohr, war lustig und wollte niemandem etwas Böses. Er ist ein herzensguter Mensch, der niemals mit Absicht jemanden verletzen oder respektlos sein würde", verteidigte sie außerdem ihren Partner.

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

