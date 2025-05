Megan Fox würde Ex MGK unter dieser Bedingung zurücknehmen

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35), deren Beziehung seit Ende letzten Jahres auf Eis liegt, könnten sich unter bestimmten Bedingungen wieder annähern. Eine anonyme Quelle verriet gegenüber In Touch Weekly, dass Megan zwar offen für eine Wiedervereinigung sei, aber klare Erwartungen an den Musiker hat. Sie will, dass er ihr beweist, dass er der verlässliche Partner sein kann, den sie sich wünscht. "Er muss konstant an sich arbeiten", so der Insider. Beide wurden kürzlich Eltern einer Tochter, die am 27. März das Licht der Welt erblickte. Dies ist ihr erstes gemeinsames Kind, während Megan aus ihrer früheren Beziehung bereits drei Söhne hat.

Seit ihrer Trennung erwartet Megan klare Taten von MGK. Eine Rückkehr als Paar sei für sie bisher keine Option, solange diese Erwartungen nicht erfüllt werden, berichtete derselbe Insider. Obwohl der Musiker Fortschritte mache und sich um Veränderungen bemühe, müsse sich erst zeigen, ob diese dauerhaft Bestand haben. Wann der Name ihrer Tochter bekannt gegeben wird, ließ Megan offen, nachdem die Fans einen kryptischen Social-Media-Post von MGK missverstanden hatten. "Ihre Mutter wird den Namen mitteilen, wenn wir bereit sind", klärte der Rapper auf und dementierte den Namen "Celestial Seed", der in den sozialen Netzwerken kursierte.

Die Verbindung zwischen Megan und MGK begann 2020 auf einem Filmset und entwickelte sich schnell zu einer turbulenten Romanze. Anfang 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt, doch das Glück währte nicht lange. Ende 2024 verkündeten sie Megans Schwangerschaft, nur wenige Wochen bevor die Trennung folgte. Angeblich sei ein fragwürdiger Fund auf MGKs Handy der Auslöser gewesen, was zu einem großen Vertrauensbruch führte. Trotz allem scheinen sie einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Erst kürzlich wurden sie zusammen in Kalifornien gesichtet, als MGK Essen holte, während Megan mit dem Baby im Auto wartete. Ihr Fokus scheint aktuell also besonders auf dem gemeinsamen Co-Parenting zu liegen.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

